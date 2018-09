¿Mafia en la CNMV y BME?

Hace algo más de 1 mes y 20 días, BME (Bolsas y Mercados Españoles) respaldado, como no podía ser de otra manera, por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) decidió, me atrevería a decir que con premeditación y alevosía, ya que la urgencia era visible al ser unas fechas estivales, reducir el precio mínimo al que podía cotizar una acción en el mercado español, de 0,01€ a 0,001€. Sí, han leído bien. No se asusten, yo también sé que es una cantidad inexistente como moneda, pero eso a ellos les da igual. Ellos justifican que es para el correcto funcionamiento del mercado, cosa que ya veremos que roza lo absurdo.

Cabe explicar que en el mercado, ahora mismo, existen 3 compañías con esta característica, Abengoa b, Urbas y Vertice 360. Otra vez rozamos lo absurdo. Según un mail recibido de BME, uno de los motivos para aplicar este cambio es el aumento significativo de empresas cotizadas en esta situación. En el mercado continuo, cotizan 133 empresas, solo 3 compañias están en esta situación. Ciertamente es un aumento significativo.

Bueno pues vamos a a ver el motivo de lo absurdo de esta norma. Para los profanos en la materia, voy a intentar explicar el funcionamiento. Para la correcta formación de precios, por un lado tenemos a los compradores y otro a los vendedores: todos ellos introducen en el mercado órdenes de compra y venta de una determinada cantidad de acciones a un precio concreto. Estas órdenes forman el libro de órdenes, que se van ejecutando según coinciden la oferta y la demanda. Voy a poner un ejemplo, las acciones de una empresa cotizan a 12 euros.

Un inversor A ordena comprar 50 acciones a 11,5 euros cada una. Otro inversor B está dispuesto a vender 25 acciones a 12,5 euros. En este caso, sus peticiones permanecerán en el libro de órdenes hasta que aparezca alguien dispuesto a vender a 11,5 o a comprar a 12,5. En ese momento se ejecutaría la operación y el precio de la acción pasaría a ser el de la última operación realizada. Así, imaginemos que un inversor C decide que, aunque la acción se encuentra en 12 euros, está dispuesto a vender 50 acciones por 11,5, ya que no hay nadie que ofrezca un precio mayor. Una vez introducida su orden, esta se ejecutaría junto a la del inversor A, y las acciones de esa empresa bajarían a costar 11,5 euros, el último precio en el que se han solapado la oferta y la demanda. El inversor B que quiere vender por 12,5 euros tendrá que seguir esperando.

Bueno pues en el caso de los valores mencionados antes, esto no ocurre, están en situación de bloqueo en el precio mínimo y de ahí la gran idea de BME, como he dicho respaldada por la CNMV. Si tomamos de referencia los 0,01 como precio de salida, con la nueva norma, tendríamos en el lado de la demanda 0,009-0,008-0,007-0,006-0,005-0,004-0,003-0,002-0,001, vamos variaciones de 10% en 10% y de nuevo bloqueo y misma situación, pero con una perdida de casi el 100% (cosa que por desgracia ya han vivido muchos accionistas de estas empresasy que intentaron reducir comprando al precio mínimo cotizable,con la esperanza de ver subir las acciones algún día y al menos recuperar parte de su dinero).

Resumido: solo tenemos 9 posiciones que cualquier fondo que se posicione en corto (inversores que ganan con la caída del valor, cosa que en estos valores no está permitido a los pequeños inversores), perdón por la expresión, se las ventila en 1 mañana y de nuevo bloqueo. Bueno, pues después de lo absurdo, y de la incompetencia de BME, es importante recordar que es una empresa privada y CNMV una institución que debería velar por los intereses de los inversores, digo debería, que quede claro.

Ayer nos sorprenden con otro aviso, modificando las fechas y, ojo, el precio mínimo, si el precio ahora sería de 0,0001€, imagino que quieren robar de forma más lenta y más, si cabe.

Ahora la formación de precios podrían ser en rangos más bajos, pero el fondo de todo esto es una vendetta por parte de BME a los accionistas de Urbas y Abengoa por intentar proteger, y digo alto y claro, sus ahorros de una mafia como son la CNMV y BME, proponiendo un split (pasar a tener 10 acciones por 1 antigua y así dejar sin efecto esta norma).

La CNMV, en su misión por proteger y velar por los intereses, lanzó una amenaza, dejando que si se llevaba a cabo dicho split podría considerarse manipulación del mercado y suspender de cotización a dichas empresas. ¿No creen que esto es propio de una mafia? Yo sí lo creo.