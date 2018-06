Stop a la traducción de las lenguas cooficiales

Como otros muchos españoles, hablo razonablemente bien un idioma y chapurreo otros dos. En mi caso el español, el francés y el inglés. Cuando he tenido la ocasión de viajar al extranjero y he necesitado comunicarme con alguien, siempre he intentado utilizar en primer lugar el idioma del país. En caso de no conseguir hacerme entender, recurría a cualquiera de los otros dos. Si el idioma materno de mi interlocutor no era ni el español ni el francés ni el inglés, suelo preguntarle si habla inglés, español o francés para buscar la mejor manera de entendernos.

En definitiva, cuando quiero que alguien me entienda hago todos los esfuerzos a mi alcance para que así suceda.

En lógica correspondencia, espero que cuando alguien quiere que yo le entienda y no sepa hablar español, me pregunte qué idiomas hablo para poder comunicarnos. Cuando un chino, un ruso, un alemán, un sueco o un hindú me hablan en su idioma y no hacen el más mínimo esfuerzo por buscar la mejor manera de entendernos, es que no tienen ningún interés en que les entienda. Si esto sucede, acabaré poniendo cara de mus y aquí paz y después gloria.

Cuando un catalán, un vasco o un gallego me hablan en catalán, vasco o gallego y no hacen ningún esfuerzo por hablarme en español, doy por descontado que no quieren que les entienda. Y si ellos no quieren que les entienda, ¿por qué tengo que hacer yo el esfuerzo de tratar de entenderles?

Sobre la base de este simple razonamiento, quiero pedir por favor a todos los medios de comunicación que dejen de traducir al español las declaraciones de cualquier español que no hable en español. Está muy claro que lo hacen porque no quieren que les entendamos y nosotros nos empeñamos en amargarles la vida traduciendo todo cuanto dicen.

Además, cuesta un dineral.