El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos a partir de 198.500 euros de obra nueva

El precio de la vivienda continúa su escalada en todo el territorio nacional. Prácticamente ninguna provincia o comunidad autónoma escapa de las subidas de los precios y las posibilidades para encontrar inmuebles asequibles cada vez son más escasas.

Pese a ello, la construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas de obra nueva.

Entre estas últimas se encuentra la promoción de 'Residencial Puerta del Sol', ubicada en el barrio de Delicias a tan solo unos minutos de el futuro Parque del Portillo y la universidad.

En total, se trata de 24 viviendas que cuentan la mayoría de ellas con terrazas exteriores y grandes ventanales, dando tranquilidad y luz al hogar.

La promoción ofrece viviendas de uno, dos y tres dormitorios y se concibe como un espacio en el que la arquitectura, la eficiencia energética y el confort se combinan para ofrecer a sus habitantes un entorno equilibrado y sostenible.

Promoción obra nueva Zaragoza Idealista

La mayoría de las viviendas disponen de un salón-comedor, concebido como uno de los espacios principales del hogar. No obstante, en los pisos de mayor superficie, el salón y el comedor se distribuyen en estancias independientes.

Además, la promotora 'Casas Venta en Zaragoza', ofrece a sus clientes la posibilidad de adaptar el diseño interior de su vivienda a sus preferencias y necesidades.

A todo ello, se suma que se trata de un edificio de consumo bajo, diseñado para superar las exigencias normativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Promoción obra nueva Zaragoza Idealista

En cuanto a servicios adicionales, la promoción ofrece plazas de garaje y trasteros con acceso directo desde el edificio, disponibles para aquellos inquilinos que estén interesados en adquirirlos.

Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 198.500 euros. Se trata de un piso de 53m² con dos habitaciones.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 350.000 euros y corresponde a un ático de tres habitaciones y 248 m².

Un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en San Juan de Mozarrifar.