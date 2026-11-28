Montaje de Santiago Abascal y el restaurante en cuestión. Así es Aragón y VOX.

El restaurante donde para Santiago Abascal: tiene 5 años de historia y ha recibido premios a sus croquetas y gildas

La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha entrado en su recta final.

Durante toda la campaña, los principales representantes políticos han estado bajo el foco mediático, con cada uno de sus movimientos analizado al detalle.

Y no solo por sus discursos y propuestas electorales. La vida personal de los candidatos también despierta curiosidad, desde sus parejas y destinos de vacaciones hasta los restaurantes que frecuentan o los lugares que visitan.

Un ejemplo lo encontramos en la campaña de VOX Aragón para las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero.

Su líder nacional, Santiago Abascal, acompañó a Alejandro Nolasco, actual vicepresidente aragonés, en buena parte de los actos electorales.

Una agenda que, además de grandes mítines y encuentros con simpatizantes, también le permitió descubrir algunos de los rincones de Aragón y, cómo no, acercarse a su gastronomía.

El Burgalés

El pasado 23 de enero, coincidiendo con una jornada marcada por la tractorada que colapsó las principales arterias de Zaragoza, Abascal hizo una parada en el restaurante El Burgolés, situado en El Burgo de Ebro, a apenas 15 minutos de la capital aragonesa.

Aunque no ha trascendido qué pidió exactamente el líder de VOX, lo cierto es que la carta del restaurante ofrece opciones de sobra para todos los gustos.

Y es que El Burgolés cuenta con una destacada trayectoria gastronómica, avalada por varios reconocimientos recientes.

Entre ellos figuran el premio al Mejor menú degustación de 40 euros en los Horeca 2025, la Mejor croqueta maridada de 2025, el segundo puesto a la Mejor Gilda de Zaragoza y provincia 2025 y el galardón al Mejor restaurante de la provincia en 2026.

Aquí puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica que incluye desayunos, almuerzos, raciones, tapas y bocadillos, además de diferentes propuestas de menú, tanto diario como ejecutivo.

Entre semana, sus menús combinan platos de cuchara y elaboraciones a la brasa.

Los fines de semana, en cambio, la carta incorpora opciones más especiales y platos de temporada, como arroces o menús para compartir entre dos personas.

El restaurante también apuesta por menús especiales que se renuevan a lo largo del año.

Actualmente, uno de los protagonistas es el Menú Especial del Cachopo, que incluye dos entrantes, un cachopo a elegir, postre y bebida. Su precio es de 32,90 euros si se escoge el cachopo gallego y de 39,90 euros si se prefiere el cachopo del Pirineo.

No obstante, ya se han celebrado otras grandes citas como el Mes del Chuletón o menús especiales como el de las Fiestas del Pilar.

Otra de sus propuestas más conocidas son los jueves de cocido, una cita gastronómica que permite disfrutar de este plato tradicional por 23 euros por comensal.

Ubicado en la calle Cortes de Aragón número 30, este restaurante es ejemplo perfecto de que la abundancia a veces no está reñida con la calidad.