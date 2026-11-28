La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad puede negar el uso de la piscina y gimnasio a los morosos

Si por algo son conocidas las comunidades de propietarios en España es gracias a series como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quién viva'.

Y es que, sin llegar a esos extremos, estas series son un ejemplo perfecto de todos los problemas que pueden surgir en una comunidad.

Desperfectos, rencillas vecinales, pago de derramas o la temida morosidad.

Según datos de Codicert, el 42% de las comunidades tiene al menos un vecino moroso.

Este es uno de los problemas más importantes que puede tener una comunidad, viéndose obligada muchas veces a paralizar obras de rehabilitación, accesibilidad o eficiencia energética porque no salen las cuentas.

Cuando se tiene un vecino moroso, no basta con tocar a la puerta y pedir el dinero amablemente. En muchos casos, cuando la vía pacífica se agota, la comunidad puede emprender ciertas acciones legales.

"La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación", establece el art. 21.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Tales medidas disuasorias son el establecimiento de "intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones".

En otras palabras, la comunidad puede sumar a la cantidad adeudada un interés superior al interés legal del dinero, que actualmente es del 3,25% anual según el Banco de España.

"En todo caso, los créditos a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en que deba efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo", recalca la normativa.

Asimismo, la Ley de Propiedad Horizontal habla sobre "privación temporal del uso de servicios o instalaciones".

En este caso, los vecinos pueden acordar negarle el uso de la piscina o gimnasio si es que lo hubiera. Eso sí, no pueden tratarse de medidas desproporcionadas o que afecten a su habitabilidad.

En consecuencia, prácticas como negarle el acceso al portal o a su propia vivienda, estarían prohibidas.

Asimismo, en virtud del art. 15 de la LPH, los vecinos morosos también pueden ver restringidos sus derechos en las juntas, pudiendo asistir y opinar pero perdiendo el derecho a votar.

Procedimiento

Cuando un propietario deja de pagar las cuotas que le corresponden, la comunidad de vecinos puede reclamar judicialmente las cantidades adeudadas.

Para ello, puede recurrir al "proceso monitorio especial aplicable a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal".

Esta reclamación puede incluir tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, además de las aportaciones correspondientes al fondo de reserva.

Para poner en marcha el procedimiento, es imprescindible presentar un certificado del acuerdo de liquidación de la deuda, haciendo constar el importe total pendiente, su correspondiente desglose y la acreditación de que el propietario deudor ha sido informado de la deuda.

Por último, en el caso de que el propietario se oponga al proceso monitorio, la comunidad puede solicitar el embargo preventivo de sus bienes para cubrir la deuda, los intereses y las costas judiciales.