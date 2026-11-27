Miguel Benito, abogado laboralista: "No tienes que dar sí o sí los 15 días de preaviso si quieres dimitir"

Las bajas voluntarias no dejan de ganar protagonismo en el mercado laboral español.

En 2025 superaron los tres millones y, durante el primer semestre de 2026, ya alcanzaron los 1,54 millones, según los datos de afiliación de la Seguridad Social.

Seguramente, más de uno se haya planteado alguna vez dejar su trabajo, cerrar una etapa y empezar de cero en otro lugar.

Sin embargo, antes de presentar la dimisión conviene conocer bien los pasos que hay que seguir y las consecuencias que puede tener.

Y es que, entre marcharse de un día para otro o tener que permanecer unos días más en la empresa, hay una cuestión clave: el periodo de preaviso.

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo (@empleado_informado) explica las reglas y consecuencias legales relacionadas con el periodo de preaviso al renunciar a un empleo.

"Si no quieres dar los 15 días de preaviso a la hora de dimitir, no tienes por qué hacerlo", afirma en uno de sus vídeos.

No es obligatorio

Además, "el hecho de que exista un preaviso no te obliga a tener que darlo. Lo único a lo que te obliga es que, si no se lo das a la empresa, te lo podrán descontar de tu salario".

En otras palabras, el preaviso no es obligatorio, pudiendo no avisar teniendo en cuenta que la empresa puede descontarte del finiquito el salario correspondiente a los días que no hayas preavisado.

Por ejemplo, si tu preaviso es de 15 días naturales y dejas la empresa el octavo día, la empresa podrá descontarte del finiquito los días que te hayan faltado por cumplir (7 u 8 días, según si trabajas ese octavo día o no), nunca los 15 días completos.

Casos

El abogado señala que, en el caso de los trabajadores que no hayan finalizado su periodo de prueba, no hay necesidad de preavisar con 15 días.

"Si estás durante el periodo de prueba, no tienes que dar ningún tipo de preaviso y no te lo pueden descontar", afirma Barrionuevo.

Asimismo, para trabajadores con contratos temporales de menos de un año, no es necesario dar preaviso, salvo que lo indiquen tu convenio colectivo o el propio contrato.

Como estrategia de último recurso ante incumplimientos patronales, el abogado explica un pequeño truco.

"Lo que hacen algunos trabajadores es avisar el día después de haber cobrado la nómina. De esa manera y si no tienen vacaciones pendientes, la empresa no tiene de dónde descontarlo", afirma.

En este caso, la empresa podría plantear una reclamación para pedir los días que ha dejado el empleado pendientes. No obstante, a veces puede resultar más caro este procedimiento que el monto de los días no trabajados, por lo que muchas compañías deciden no hacerlo.

Eso sí, a pesar de la viabilidad de esta táctica, el especialista aconseja actuar correctamente y mantener una buena relación con el empleador para prevenir posibles conflictos judiciales.