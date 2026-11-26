Sandra Alegre abre un centro de estética en la calle San Vicente Mártir. Sandra Alegre.

El establecimiento celebra la inauguración este jueves a las 19.30 horas en la calle San Vicente Mártir número 24 con un violinista en vivo y muchas sorpresas.

Sandra Alegre abre un centro de estética en Zaragoza: "Ha sido un proyecto que se ha cocido a fuego lento"

Sandra Alegre inaugura este jueves a las 19.30 horas en Zaragoza su propio centro especializado en estética facial de manera integral a través de la micropigmentación para dar armonía al rostro, tratamientos estéticos para mejorar la calidad de la piel y con servicios como lifting o extensiones que potencian la mirada.

El establecimiento está situado en la calle San Vicente Mártir número 24, y estará abierto de lunes a viernes de 10.00 a 20.30 horas.

Con más de nueve años de experiencia en el sector de la estética, Sandra ha decidido dar un paso más en su trayectoria profesional: abrir su propio establecimiento, una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza desde hacía tiempo y que ha ido tomando forma durante los últimos seis meses.

“Ha sido un proyecto que se ha cocido a fuego lento”, explica la dueña.

La micropigmentación es uno de los pilares del establecimiento. El centro trabaja esta técnica en cejas, ojos y labios con el objetivo de realzar los rasgos sin transformar de manera drástica la imagen.

En el caso de las cejas, la idea es mejorar la forma y conseguir un resultado que se mantenga armónico con el paso del tiempo.

“Tiene que ser un tratamiento que se vea bien hoy, pero que también se vea bien a lo largo del tiempo”, expresa.

En los labios, los tratamientos permiten recuperar la definición del contorno y aportar color cuando se ha perdido con los años.

A esta especialidad se suman los tratamientos faciales, entre los que destacan los procedimientos para mejorar la calidad de la piel, la aparatología facial y el dermapen.

También se ofrecen servicios para potenciar la mirada, como las extensiones de pestañas, el lifting o el laminado.

Un diagnóstico personalizado

Uno de los aspectos que caracteriza a Sandra Alegre es la atención personalizada.

Antes de realizar cualquier procedimiento, el equipo escucha al cliente: “Cada uno tiene como una idea de lo que es natural o de lo que busca”, explica.

Para ello cuenta con Bea, enfermera con formación en dermocosmética, que se encarga de realizar los diagnósticos de la piel.

“Nuestra filosofía va a ser siempre entender primero la piel y diagnosticarla muy bien”, señala.

La emprendedora insiste en que su objetivo es conseguir resultados naturales y escuchar previamente qué busca el cliente.

También pretende que el tratamiento sea un momento de cuidado personal y no únicamente una búsqueda de resultados.

Una apertura con sorpresas

El centro ‘Sandra Alegre’ contará con un equipo de tres profesionales y abrirá sus puertas de lunes a viernes de 10.00 a 20.30 horas.

La inauguración tendrá lugar este jueves a partir de las 19.30 horas, con un violinista en vivo y premios para los asistentes.

De cara a los próximos meses, Sandra quiere seguir incorporando servicios, pero insiste en que el establecimiento cuenta con la aparatología y los recursos necesarios para ofrecer una atención integral.