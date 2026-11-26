Carmen, coleccionista con 20 años de experiencia: "Por lo que vale un iPhone puedes comprar obras de arte"

Coleccionar arte sigue siendo un mundo desconocido para muchos jóvenes. Acercar esta práctica a las nuevas generaciones es uno de los principales retos de los profesionales del sector, que trabajan para despertar su interés y derribar los prejuicios que todavía la rodean.

Frente a la creencia generalizada de que adquirir arte es un lujo al alcance de unos pocos, desde el sector insisten en que se trata, sobre todo, de una cuestión de desconocimiento y de la necesidad de tender puentes con nuevos públicos.

"El arte no es caro. Se pueden comprar obras de jóvenes artistas por 200, 300, 500 o 600 euros a buen precio. Por lo que vale un iPhone puedes adquirir obras de arte, obra gráfica seriada, obra sobre papel o piezas de pequeño formato. Es más una cuestión de cómo llegar a las nuevas generaciones y de generar interés en ellas", señala Carmen de la Guerra, presidenta de ACA (Asociación Cultural del Coleccionismo de Arte).

En la actualidad, los jóvenes se acercan al coleccionismo a través de canales distintos a los circuitos tradicionales de las galerías. Las redes sociales, especialmente Instagram, y el contacto directo con creadores de su misma generación en sus propios talleres se han convertido en algunas de sus principales vías de acceso.

"Muchos empiezan adquiriendo una pieza porque les gusta, conocen al autor o quieren apoyar a amigos de su promoción. Con el tiempo, consolidan un criterio, un conjunto y una identidad propia que acaba dando lugar a una colección", explica De la Guerra.

El coleccionismo es una actividad que necesita visibilidad y acercarse a su público para garantizar su continuidad. Por ello, atraer a los más jóvenes resulta fundamental para mantener viva esta práctica y asegurar el futuro de una profesión estrechamente vinculada al desarrollo cultural.

"Los artistas viven de su arte, de lo que hacen. Cuanta más gente esté interesada en comprar sus obras, mejor para ellos y también para el patrimonio del futuro. Si los artistas no tienen visibilidad, no pueden seguir trabajando", afirma la presidenta de ACA.

Los coleccionistas desempeñan, además, una importante función como "ciudadanos ejemplares que custodian un patrimonio que luego pasará a la posteridad". De hecho, buena parte de las pinacotecas públicas, incluido el Museo del Prado, se han nutrido históricamente de fondos particulares.

Hoy en día, la labor de estos va mucho más allá de conservar obras en sus domicilios. Los coleccionistas también prestan piezas a instituciones, financian producciones e impulsan residencias artísticas, contribuyendo así a la difusión y conservación del patrimonio cultural.

"Muchas veces no se conoce bien la función que desempeñan los coleccionistas ni esa tarea que realizan como ciudadanos ejemplares. Al fin y al cabo, lo que hacen es custodiar un patrimonio que después pasará a la posteridad. Si analizamos por qué tenemos los museos, vemos que casi todos se han nutrido, durante mucho tiempo, de colecciones privadas", subraya De la Guerra.

Jornadas de coleccionismo

Con el aforo completo, las jornadas arrancan este 26 de noviembre en la sede del Museo Goya, con un programa de actividades de mañana y tarde. Las primeras ponencias estarán dedicadas a Francisco de Goya, con motivo del 150 aniversario de la Fundación Ibercaja.

Fieles a su vocación práctica, las jornadas concluirán con una programación de visitas guiadas al Museo Goya, al palacio de La Lonja y a los estudios de los artistas Rómulo y Sol Barbini.

"Nuestras jornadas combinan la oportunidad de escuchar a profesionales con las visitas a museos, talleres y galerías, porque conocer directamente al creador y descubrir su espacio de trabajo es lo que realmente engancha y atrae a nuevos públicos", explica la presidenta de ACA.

La celebración de este encuentro coincide con un momento de un momento de gran actividad cultural en Zaragoza. A mediados de noviembre tuvo lugar una feria de arte que congregó a más de 12.000 visitantes, una cifra que refleja la curiosidad y el interés del público local por este ámbito.

"En Zaragoza hay coleccionismo; lo que pasa es que quizá no se da a conocer, pero hay más colecciones de las que pensamos", destaca Carmen de la Guerra.

La presidenta de ACA impulsó la creación de la asociación después de realizar su tesis doctoral sobre el coleccionismo privado, un trabajo que le permitió comprobar de primera mano la necesidad de acercar esta actividad tanto a la ciudadanía como al ámbito universitario.

"Yo fui galerista, pero después cerré la galería por la crisis y emprendí mi doctorado, que era una asignatura pendiente. El objetivo de mi tesis era tomar testimonio a coleccionistas, conocer sus colecciones y ver qué obras había en ellas. Fue una experiencia fantástica", recuerda la presidenta de ACA.