Mustapha, pintor con 12 años de experiencia: "Pintar una casa cuesta hoy hasta un 30% más que hace dos años"

Renovar el aspecto de una vivienda mediante la pintura es una de las reformas más habituales. Sin embargo, en los últimos tiempos, el presupuesto necesario para llevar a cabo estos trabajos ha aumentado notablemente debido al encarecimiento generalizado del sector.

La subida de los precios en la construcción y las reformas también ha repercutido en los trabajos de pintura, cuyos costes son ahora superiores a los de años anteriores.

El desembolso necesario para pintar una vivienda al completo varía considerablemente en función de sus dimensiones y del estado previo de las superficies.

"El precio depende del estado de las paredes, los metros cuadrados y el tipo de pintura, pero ronda desde los 800 euros hasta los 1.700 euros", explica Mustapha Gourhim, pintor autónomo.

En el caso de realizar trabajos parciales, es decir, por estancias independientes, pintar una habitación cuesta entre 150 y 250 euros, mientras que renovar un salón supone un desembolso de entre 250 y 450 euros.

Además, a la hora de determinar el importe final del presupuesto, Gourhim señala que intervienen diferentes factores técnicos que pueden encarecer o abaratar el trabajo.

"Los factores principales son el estado de las paredes, si hay grietas o humedades, si hay que alisar, el número de manos de pintura, los colores elegidos y la calidad de los materiales", detalla el experto.

La evolución de los precios en el sector de las reformas también se ha dejado notar en este tipo de intervenciones respecto a años anteriores.

"En general, los precios han subido aproximadamente entre un 15% y un 20%, dependiendo de los materiales y del tipo de trabajo. Los materiales, las pinturas y los gastos profesionales son más caros que hace dos o tres años", asegura el pintor.

Papeles y colores

En el apartado estético, las preferencias de los clientes se han orientado hacia ambientes más relajados y luminosos, con protagonismo de los tonos neutros y naturales.

"Actualmente, los colores más solicitados son el blanco roto, beige, tonos arena, gris claro y colores neutros. Se utilizan mucho los tonos naturales y cálidos", explica Gourhim.

En esta misma línea, el papel pintado también ha ido ganando popularidad como recurso decorativo, aunque todavía no ha desplazado a los métodos tradicionales.

"El papel pintado está ganando popularidad, especialmente como elemento decorativo. Sin embargo, la pintura tradicional sigue siendo la opción más habitual porque es más económica y práctica" señala el profesional.

De hecho, una de las fórmulas más demandadas consiste en pintar toda la vivienda con tonos neutros y reservar una de las paredes para colocar papel pintado, con el objetivo de introducir un contraste visual y aportar personalidad a la estancia.

Esta práctica se utiliza principalmente en los salones, detrás del sofá, y en los dormitorios, en la pared del cabecero, aunque también está presente en recibidores y habitaciones infantiles.

Eso sí, apostar por el papel pintado supone un coste adicional respecto a la pintura convencional aplicada con brocha o rodillo.

"Normalmente, empapelar una pared es un 30% más caro que pintarla, porque requiere una preparación más cuidadosa y precisión en la colocación", apunta Mustapha Gourhim.

Por su parte, las pinturas decorativas también cuentan con diferentes gamas y acabados para quienes buscan un resultado visual más exclusivo en sus estancias, aunque suponen una inversión superior a la de las opciones convencionales.

"Alrededor de un 40% de los clientes se decanta por pinturas decorativas, aunque el presupuesto se eleva, es una opción de media-alta gama", confiesa el pintor.