Ha llegado a Jysk la cómoda más práctica y barata de la temporada: cuesta 30 euros y tiene 3 cajones

Todos tenemos ese rincón en casa que es el máximo exponente del desorden.

Una silla convertida en un perchero, un cajón donde conviven todo tipo de objetos de lo más variopintos o esa consola cogiendo polvo en el mueble del salón son algunos de los escenarios más habituales en la mayoría de casas.

En esta ocasión les presentamos una cómoda, de nombre Oreby, por apenas 30 euros y que cuenta con tres espacios para guardar todo tipo de objetos y combatir esta problemática.

Cómoda Oreby JYSK

Características

Fabricada en una combinación de pino macizo, MDF y poliéster, esta cómoda presenta un acabado barnizado que refuerza su estética moderna y minimalista.

Su estructura blanca contrasta con los cajones de tela beige, una mezcla de tonos neutros y elegantes que encaja a la perfección en hogares luminosos y ambientes de estilo contemporáneo.

Uno de sus puntos fuertes son sus tres amplios cajones, ideales para mantener el orden y guardar todo tipo de objetos cotidianos, desde libros y DVD hasta cuadernos y pequeños accesorios.

Además, la parte superior ofrece una superficie práctica y decorativa, con espacio suficiente para colocar plantas, cuadros o cualquier otro complemento que ayude a personalizar la estancia.

En cuanto a las medidas, el modelo más compacto tiene 37 centímetros de ancho, 81 de alto y 30 de profundidad. Si buscas algo más de capacidad, por 25 euros de suplemento también está disponible una versión de 70 centímetros de ancho, que conserva la misma altura y profundidad.

La cómoda se entrega desmontada, pero su montaje no impide que después sea un mueble ligero, pesando apenas cinco kilos, por lo que resulta fácil moverla de una habitación a otra si decides cambiarla de sitio.

Eso sí, su poco peso no está reñido con la resistencia.

Cada cajón puede soportar hasta cinco kilos, mientras que la superficie superior admite una carga máxima de diez kilos.

Así es la cómoda Jysk.

Opiniones

Ya lo dice el refranero popular… "a lo que está de moda, todo el mundo se acomoda". Y en esto, las reseñas, tienen gran parte de la culpa, pudiendo ser determinantes en el devenir de un producto.

En este sentido, la cómoda Oreby cuenta con un 4.4 sobre 5 de valoración media.

"Pedí una cómoda para guardar objetos pequeños; por este precio, es una muy buena opción. Se integra a la perfección en la decoración, con estilo y sofisticación", señala uno de los clientes.

En definitiva, una opción a tener en cuenta si planteas sumar un espacio de almacenaje extra en casa.