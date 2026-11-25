El certamen alcanza cifras récord de participación y ventas, con 171 establecimientos y cerca de 200.000 tapas vendidas. Café y Bares.

La final, que será abierta al público con invitación, se celebrará en el complejo AURA, donde por la tarde tendrá lugar la gala de entrega de premios.

30 establecimientos se disputarán el próximo lunes el título de mejor tapa de Zaragoza y Provincia 2026

La XXXI edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España, ya tiene finalistas.

Un jurado presidido por María José Meda, Chef del Batán de Tramacastilla de Teruel; integrado además por Sebastián Roselló, Jefe de Sala del citado restaurante con estrella Michelin; Ariadna Marín, Jefa de Cocina del Restaurante La Prensa de Zaragoza, también con estrella Michelin; Daniel Yranzo, Chef y presentador del programa gastronómico La Pera Limonera de Aragón TV.

Alfredo Abadías, ex Jefe de Sala del Restaurante Las Torres de Huesca y asesor gastronómico, seleccionará las tres mejores tapas de Zaragoza y Provincia en un evento, abierto al público con invitación, en el que se instalarán diferentes estands de patrocinadores y marcas colaboradoras, que se celebrará el próximo lunes 30 de noviembre en el Espacio Aura a partir de las 10. 30 horas.

Tras once días de concurso, en los que se han batido tanto el récord de participación, con un total de 171 establecimientos, como el de ventas, con cerca de 200.000 tapas vendidas, el certamen afronta su recta final.

Un total de 61 establecimientos participaron en la fase semifinal, celebrada este lunes y martes en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Organizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, el Concurso consolida, tras treinta y una ediciones, su papel como escaparate de la creatividad, la calidad y la profesionalidad de la hostelería zaragozana, así como instrumento de promoción gastronómica y turística del territorio.

"Edición tras edición estamos asistiendo a un incremento notable del nivel gastronómico de las tapas presentadas, tanto en su elaboración y presentación como en la creatividad y el tratamiento del producto. Esto refleja el talento, la profesionalidad y el esfuerzo de superación de nuestros hosteleros, que cada año hacen más difícil la labor del jurado", destaca José María Marteles, presidente de la entidad.

Los establecimientos finalistas que competirán por obtener el título de mejor tapa de Zaragoza y Provincia 2026, o de alguna de las diferentes menciones de premios, son los siguientes:

Tapas finalistas modalidad Jamón de Teruel D.O.P

SOHO VERMÚT & COPAS con “Jamonaki de Calamocha” (ZARAGOZA)

LOOM con “Patita de Pepa” (ZARAGOZA)

TRIÁNGULO TROPICAL con “Nido dorado tropical” (ZARAGOZA)

CASA NOGARA con “Dafina con alma” (ZARAGOZA)

ALBERGUE DE MORATA con “Flor de Aragón” (MORATA DE JALÓN)

Tapas finalistas modalidad mediterráneas

LA MARIMORENA con “Mar y Chochi” (ZARAGOZA)

TIK TAK HOUSE con “La burcheta” (ZARAGOZA)

BIRABOLA con “Amor a primera brava” (ZARAGOZA)

BAR LA PEÑA con “La sardineta en bolas” (ZARAGOZA)

VINOS RUBIO con “Gilda Rubio” (ZARAGOZA)

Tapas finalistas modalidad banderilla

BAR CENTRAL con “Espina. Del mar al desierto” (ZARAGOZA)

VÉRTICO con “Gilda Nikkei” (ZARAGOZA)

MAS TORRES con “Vinagrín” (ZARAGOZA)

BAR LIETO con “Rumbo al Cantábrico” (ZARAGOZA)

BAR EL RUEDO con “La rebelde” (CARIÑENA)

Tapas finalistas modalidad original

BASHO CAFÉ con “Manigua Maña” (ZARAGOZA)

MARENGO con “Huella” (ZARAGOZA)

MAZMORRA con “Brioche de Ternasquita Pibil” (ZARAGOZA)

ALMAR con “Desayuno con vistas al mar” (ZARAGOZA)

FLASH ALAGÓN con “La joya de la corona” (ALAGÓN)

Tapas finalistas Aragón, sabor de verdad

BRASERÍA FIRE con “Verano del 84” (ZARAGOZA)

CAFÉ 1885 con “De la tierra” (ZARAGOZA)

RESTAURANTE LA CAVA con “El cráneo del reino” (ZARAGOZA)

COMO COMO con “La mestiza” (ZARAGOZA)

DALAI con “Alma maña” (ZARAGOZA)

Tapas finalistas mención especial tapa dulce

MATISSE RIBERA con “Dulce encuentro” (ZARAGOZA)

BAR ALICANTE con “Delicia de la abuela” (ZARAGOZA)

MESÓN LOS CUARTERANOS con “La hija de Thor” (CADRETE)

ELEKU PINTXOS con “La última torrija” (ZARAGOZA)

ENVERO GASTROWINE con “Bombón Eclipse” (ZARAGOZA)