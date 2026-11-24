Las 3 rutas más populares de España perfectas para hacer una escapada: todas se encuentran en el Pirineo

Huesca se ha situado en lo más alto del turismo activo nacional.

El Informe Anual 2025 de Wikiloc, plataforma de referencia para los aficionados a las actividades al aire libre con más de 19 millones de usuarios activos, ha elegido tres rutas del Pirineo oscense como las más populares de España.

El reconocimiento incluye diferentes modalidades deportivas: senderismo, ciclismo de carretera y actividades de nieve.

Además, tres de los cinco lugares más fotografiados por los usuarios de la aplicación durante el pasado año también se encuentran en la provincia.

Los resultados refuerzan el atractivo del Alto Aragón para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y practicar deporte al aire libre, así como la estrategia de promoción turística impulsada por la Diputación Provincial de Huesca desde 2023.

Top tres rutas

El recorrido entre la Pradera de Ordesa y la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ocupa el primer puesto de las rutas más populares de España.

Cola de Caballo, Ordesa. Benjamín Coscuelluela Giral Google

La segunda posición corresponde a las Tres Cascadas de Ardonés, situadas en el valle de Benasque. Completa el podio el itinerario del Ibón de Acherito, en el valle de Hecho.

Cascada de Ardonés e Ibón de Acherito TripAdvisor y Huesca La Magia.

De esta manera, tres recorridos del Pirineo oscense encabezan una clasificación nacional en la que compiten destinos de todo el territorio español.

Quebrantahuesos y Garmo Negro

El liderazgo de Huesca no se limita al senderismo.

La provincia también ocupa el primer puesto en otras modalidades deportivas recogidas en el informe de Wikiloc.

En ciclismo de carretera, la Quebrantahuesos encabeza el ranking nacional de popularidad. Por su parte, la ruta de esquí de montaña del Garmo Negro se ha convertido en la más popular de España dentro de las actividades de nieve durante 2025.

Ordesa, de lo más fotografiado

El informe de Wikiloc también pone el foco en los paisajes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Tres de los cinco enclaves más fotografiados de España por los usuarios de la plataforma se encuentran en este espacio natural.

Se trata de la Cola de Caballo, las Gradas de Soaso y la Cascada de la Cueva, tres escenarios del Pirineo oscense que figuran entre los más compartidos por la comunidad de la aplicación.

Durante 2025, los usuarios publicaron 12 millones de fotografías en España, una cifra que refleja el interés por descubrir y compartir los espacios naturales del país.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Sergio Padura DPH

Los resultados del informe se suman a los reconocimientos internacionales conseguidos por la provincia en los World Travel Awards.

Estos galardones distinguieron a Tu Provincia Huesca La Magia como mejor destino de turismo de aventura de Europa en 2023 y 2025, además de reconocerlo como mejor destino regional de turismo de aventura del mundo en 2025.