Entró en vigor: el propietario debe "mantener en buen estado de conservación su propio piso o local"

Cuando pensamos en nuestra vivienda, solemos dar por hecho que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo.

Desde las tareas más cotidianas, como limpiar o reorganizar las habitaciones, hasta pequeñas reformas y reparaciones.

Sin embargo, ser propietario no significa tener libertad absoluta para modificar cualquier elemento del inmueble. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece una serie de obligaciones y responsabilidades que también afectan al interior de cada vivienda.

De hecho, la normativa obliga a cada propietario a mantener en buen estado de conservación su piso o local, así como sus instalaciones privativas.

"Es obligación de cada propietario mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas", señala el art. 9.1 de la LPH.

El objetivo viene definido en la propia ley y consiste en no perjudicar ni a la comunidad ni a los otros propietarios, debiendo resarcir los daños que pudiera ocasionar esa falta de cuidado.

Desde el despacho de abogados Alfredo García López entienden que, de igual modo, forman parte del piso elementos como las tuberías particulares, solados o cerramientos.

Por lo que mantener en correcto estado este tipo de elementos, aunque no sean visibles, puede resultar fundamental.

Además, la jurisprudencia ha respaldado categóricamente que el propietario no puede escudarse en su no residencia, en que no use el piso o en la presencia de inquilinos para intentar evitar reparar de forma inmediata los desperfectos que originen daños a terceros.

En la práctica, pueden darse situaciones como una filtración al vecino de abajo por una tubería en mal estado o, por ejemplo, que la presencia de basura y falta de limpieza traiga una plaga inesperada de cucarachas que se extienda a toda la comunidad.

En tales casos debe ser el vecino descuidado el que cubra estas reparaciones.

Incumplimiento

Cuando se producen este tipo de desperfectos, se le suele exigir al propietario la reparación urgente de lo dañado, normalmente enviándole un burofax.

Además, lo habitual es respaldar el origen de los daños con un informe técnico o pericial.

Si el propietario no toma medidas, la comunidad o los vecinos afectados pueden recurrir a los tribunales para exigir que se realicen las reparaciones necesarias, reclamar una indemnización por los daños o solicitar, cuando corresponda, el cese de la actividad y medidas cautelares urgentes.