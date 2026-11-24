Ya entró en vigor: aunque la empresa tarde en pagar 2 meses seguidos, debes seguir yendo a trabajar

Todos estaremos de acuerdo en que uno de los momentos más felices de cualquier empleado por cuenta ajena es la hora de cobrar la nómina, junto con las vacaciones y los festivos.

Sobre todo en aquellos hogares donde cada céntimo es importante para llegar ‘sano y salvo’ a fin de mes.

Para las empresas, cumplir con el pago de los salarios también es una cuestión fundamental. No obstante, mantener un negocio a flote no siempre resulta sencillo.

De hecho, según los datos del INE, solo el 42,4 % de las empresas que nacieron en 2019 seguían activas cinco años después.

En esta tesitura, uno de los peores escenarios a los que puede enfrentarse una plantilla es que la empresa deje de pagar las nóminas o empiece a abonarlas con retraso.

Estos son motivos más que válidos para que el trabajador decida extinguir su contrato, guardando su derecho a cobrar la indemnización correspondiente al despido improcedente, además de las cantidades salariales pendientes y el finiquito.

"Se entenderá que hay retraso cuando se supere en 15 días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante 6 meses, aún no consecutivos", establece el art. 50.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho de otro modo, se considera que hay retraso cuando han pasado más de 15 días desde la fecha habitual o pactada para cobrar.

Por ejemplo, si la empresa debe ingresar la nómina el día 30, pero no lo hace hasta el 16 del mes siguiente, ya se supera ese margen.

Además, explica dos situaciones que permiten extinguir el contrato:

Que la empresa adeude tres meses completos de sueldo dentro de un año, aunque no sean consecutivas.

de sueldo dentro de un año, aunque no sean consecutivas. Que acumule retrasos durante seis meses, tampoco necesariamente seguidos.

Por lo que no es necesario que los impagos o retrasos se produzcan de forma consecutiva para que puedan tener relevancia legal.

En otras palabras, si la empresa lleva uno o dos meses sin pagar tu sueldo debes seguir yendo a trabajar si no quieres perder cuestiones tan importantes como el finiquito, indemnización, derecho a paro y recuperar los meses adeudados.

Multa muy grave

Como no puede ser de otra manera, los impagos y retrasos son considerados por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) como una infracción muy grave, según el artículo octavo de esta ley.

Las multas que llevan aparejadas este tipo de infracciones varían de los 7.501 euros, en su grado mínimo, hasta los 225.018 euros en los casos más graves.

Es decir, un ejemplo claro del dicho "lo barato acaba saliendo caro", haciendo referencia a que ahorrarse unos meses de sueldo puede ser la gota que colme el vaso en el devenir de una empresa y sus finanzas.