Algunos de los caballos del refugio. Worldpackers.

Buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de montaña lleno de animales: "Ideal para conectar con la vida rural"

Quién no ha pensado nunca en abandonarlo todo e irse a un pueblo recóndito, viviendo en paz y en conexión con la naturaleza.

Aunque muchas veces se queda en un simples deseos fugaces, hay oportunidades para probar este estilo de vida sin necesidad de dar un giro radical.

Una de ellas está en la plataforma de voluntariado Worldpackers, que cuenta con más de 220.000 viajeros por todo el mundo.

En ella se anuncia un programa de voluntariado en un refugio de Aragón que busca conectar a aventureros y amantes de los animales con un proyecto rural que necesita ayuda.

"Es un espacio rodeado de naturaleza donde conviven animales rescatados y donde desarrollamos proyectos de vida sostenible, permacultura y bioconstrucción", explican en su anuncio.

Una propuesta especialmente atractiva para quienes "desean aprender, ayudar y conectar profundamente con la vida rural".

Y es que los animales son uno de los grandes protagonistas de esta experiencia.

Los voluntarios podrán colaborar en el cuidado de perros mayores que necesitan cariño, compañía y atención diaria, además de gatos, gallinas, yeguas, una burra, una oveja y una cabra.

"La convivencia con ellos es diaria y requiere sensibilidad, paciencia y respeto", explican.

Vistas desde la casa y la finca. Worldpackers.

Pero el trabajo no termina ahí. El refugio también necesita ayuda en proyectos de construcción, jardinería y permacultura, un sistema de cultivo y gestión sostenible que imita los procesos de la naturaleza para producir alimentos, aprovechar los recursos y crear entornos equilibrados.

Para participar, se requiere una colaboración de 25 horas semanales.

Además, el programa admite tanto a voluntarios que viajen por su cuenta como a quienes prefieran vivir esta experiencia acompañados.

Lo que obtienen

A cambio de su colaboración, los voluntarios disfrutarán de dos días libres por semana, una oportunidad para descansar y explorar los alrededores.

En cuanto al alojamiento, tendrán a su disposición una habitación privada, con cama propia y espacio para disfrutar de intimidad durante toda la estancia.

La manutención también está cubierta.

El anfitrión ofrece desayuno, comida y cena totalmente gratis todos los días que dure la estancia, por lo que no tendrán que preocuparse por los gastos de alimentación.

Además, se incluye conexión a internet de velocidad básica, suficiente para realizar tareas sencillas en remoto o mantenerse conectado durante el voluntariado.

Si deseas más información sobre este voluntariado, pincha aquí.