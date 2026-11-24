Abre una nueva tienda de moda con proyección internacional en el centro de Zaragoza: "Habrá descuentos de hasta el 50%"

Ya es un hecho que la marca aragonesa Laganini viene creando tendencia y consolidándose a pasos agigantados en el mundo de la moda.

Esta marca 'slow fashion' se ha convertido en todo un referente y en apenas tres años se ha labrado un hueco en esta industria tan competitiva.

Su acogida es tal que en pocas horas llegan a agotar prendas indiscutibles de sus colecciones. Ahora, la marca que se originó de manera online da su salto definitivo con una tienda situada en el lugar donde la vio nacer, Zaragoza.

La nueva tienda abrirá sus puertas el próximo 27 de noviembre en una ubicación privilegiada en el centro de Zaragoza, concretamente, en la calle Jerónimo Zurita, 12.

"Esta apertura marca una nueva etapa en la estrategia de crecimiento de Laganini y sienta las bases de nuestra expansión con tiendas propias. Apostamos por un modelo que integre el canal online y el espacio físico, donde ambos se refuercen y nos permitan construir una relación más cercana y duradera con nuestras clientas. Zaragoza es el punto de partida natural, crecer desde nuestra ciudad de origen nos permite proyectar la marca sin perder la identidad que nos define", explica Ángela Jordá, fundadora de Laganini.

Este espacio es ideal para recoger la identidad y esencia de la marca a la perfección, donde las consumidoras podrán encontrar toda la colección de la firma y sumergirse en ella. Además de encontrar las prendas perfectas para cada ocasión.

"Hemos concebido este espacio para que cada mujer pueda descubrir la colección con calma y conectar con nuestra manera de entender la moda, piezas con personalidad, que invitan a expresarse y están pensadas para permanecer en el armario", confiesa Jordá.

Asimismo, el viernes 27 de noviembre habrá descuentos exclusivos en una amplia selección de ropa de la marca, tanto de prendas de temporada como de nueva colección.

"Los descuentos son variables. Por ejemplo, producto de nueva temporada no contamos con un descuento superior al 20% y en algunas prendas seleccionadas de temporadas pasadas hemos, en algunas muy poquitas, hemos conseguido hasta un 50%",subraya la fundadora.

Por si esto fuera poco, Laganini consolida su proyección exterior con su llegada a dos de los grandes almacenes de lujo más prestigiosos del mundo, Le Bon Marché, en París, y Liberty, en Londres en este último trimestre del año.

Marca Aragonesa

En solo tres años, Laganini ha pasado de ser un proyecto unipersonal creado desde casa a convertirse en una de las firmas españolas de moda con mayor proyección internacional.

Desde su nacimiento en 2023, la marca ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsado por la respuesta del público, la expansión de su equipo y la consolidación de su presencia física.

"La marca nació en 2023 y empecé prácticamente sola en mi casa. Lanzamos la firma a través del canal online, con una colección reducida y unidades limitadas que nos permitían mantener la calidad de las prendas mediante el sistema de producción bajo pedido. Desde el lanzamiento, la acogida ha sido buenísima y, de hecho, ya con la primera colección registramos un volumen muy elevado de ventas en el extranjero", explica Ángela al recordar los inicios de la firma.

La evolución de Laganini se ha desarrollado a través de distintas etapas, marcadas por el crecimiento del negocio y la progresiva profesionalización de su estructura.

En 2024, su segundo año de trayectoria, la firma dio un paso decisivo con la incorporación de los primeros miembros del equipo para responder a la creciente demanda.

Durante 2025 y 2026, Laganini ha entrado en una fase de maduración empresarial, avanzando en la consolidación de su estructura organizativa. Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla de ocho personas y ha establecido su primer espacio de venta físico, su showroom en Zaragoza.

"Los dos últimos años han sido los decisivos. El segundo año fue en el que adquirí equipo y este tercer año ya estamos en una fase de maduración de la empresa, siendo ocho personas en el equipo. Estamos consiguiendo los objetivos paso a paso, pero de una manera bastante acelerada", señala la fundadora.

Con la vista puesta en 2027, Laganini se prepara para afrontar una nueva etapa de crecimiento. Entre los principales objetivos de su hoja de ruta a medio plazo destaca la apertura de su primera tienda retail propia en Madrid, con la intención de acompañar la expansión de la marca de nuevas estrategias que permitan consolidar su desarrollo.

"Para 2027 estamos buscando nuestro propio punto "retail" en Madrid, ya que queremos que ese crecimiento de la marca vaya de la mano de otras estrategias que acompasen", enfatiza Jordá.