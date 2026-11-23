Venden una casa rural de 300 m2 cerca de Zaragoza: cuesta 230.000 euros, tiene 5 habitaciones y bodega

Zaragoza ve cómo el acceso a un hogar se convierte en una carrera de obstáculos inalcanzable para miles de ciudadanos.

Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el anhelo de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser un paso natural en el proyecto de vida a una fuente de frustración crónica.

Por ello, la tentación de irse a vivir a municipios cercanos a la ciudad aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

Venta finca rural en Belchite, Zaragoza Idealista

En el municipio de Belchite a tan solo 49 km de la capital aragonesa, se encuentra una finca rústica anunciada por 230.000 euros que reúne varias de estas características, 300 m² construidos, más 70 m² adicionales de patio, amplias dimensiones y diferentes espacios.

Un entorno que ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza sin renunciar a la comodidad y la cercanía de la ciudad.

Venta finca rural en Belchite, Zaragoza Idealista

La vivienda se distribuye en tres plantas, con estancias espaciosas y una distribución que permite disfrutar tanto de la vida familiar como de momentos de descanso y reunión.

La propiedad cuenta con un amplio comedor, 5 habitaciones, 3 cuartos de baño, dos chimeneas, que aportan calidez y un ambiente acogedor y una bodega-comedor, ideal para reuniones familiares y celebraciones.

Además, la propiedad dispone de una construcción adicional independiente. En ella encontramos una bodega-comedor y una planta superior con una amplia estancia, baño y trastero. Un espacio perfecto para acondicionar como zona de invitados, espacio de ocio, estudio o el uso que el futuro comprador quiera darle.

Otro de los principales atractivos de esta finca rústica son sus espacios exteriores. Los 70 m² de patio ofrecen la posibilidad de disfrutar del aire libre, organizar comidas, crear una zona de descanso o simplemente desconectar del ruido.

Venta finca rural en Belchite, Zaragoza Idealista

El precio de venta de la propiedad es de 230.000 euros. Se trata de una opción para quienes buscan una vivienda en la provincia de Zaragoza con espacio, encanto y muchas posibilidades.

Esta finca rural puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a su proximidad con Zaragoza.