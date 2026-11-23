Ha llegado a Lidl el banco de almacenaje más capaz y elegante: cuesta 36,99 euros y tiene 6 compartimentos

Seguramente todos estarán de acuerdo con que, en ocasiones, es más complicado guardar los pequeños objetos de la casa que los grandes.

Y es que, una vez reservados cajones para los trapos de la cocina, los detalles, calcetines o la ropa interior, siguen existiendo objetos minúsculos que vagan por la casa sin un sitio fijo.

Sobre todo, en aquellos hogares donde residen niños pequeños y el desorden es una constante del día a día.

En este sentido, optar por muebles elegantes y capaces es lo más útil.

Ejemplo de ello es un banco de almacenaje de la marca Livarno, disponible en Lidl por 36,99 euros.

Banco de almacenaje con seis compartimentos de Lidl. LIDL.

Características

Su diseño compacto, rectangular y discreto permite colocarlo en el dormitorio, el recibidor o el salón sin desentonar con el resto del mobiliario.

Para ello, Lidl ofrece este producto en dos tonalidades diferentes de gris. El gris claro y el gris carbón, pudiendo combinarlo en casas de prácticamente cualquier estilo, haciéndolo especialmente bien en aquellas con tonos claros o de decoración moderna.

El mueble en ambas tonalidades. Lidl.

Más allá de su apariencia, el principal encanto de este mueble tiene que ver con su óptima capacidad de organización. Una característica que se debe a los seis compartimentos de la pieza, ideales para guardar esos pequeños objetos de la casa difíciles de ubicar.

De hecho, cada uno de estos compartimentos cuenta con una capacidad aproximada de 10 litros.

Además, incorpora una tapa extraíble con un cojín acolchado de espuma de poliuretano, que permite utilizarlo como asiento auxiliar.

El peso a soportar no será un problema, ya que su estructura ofrece una buena estabilidad y soporta hasta 110 kilos, por lo que también resulta práctico para calzarse o sentarse cómodamente.

En cuanto a sus dimensiones, mide 76 centímetros de largo, 38 de ancho y 38 de alto, con un peso aproximado de 11,7 kilos.

Está fabricado con poliéster, paneles de MDF y un interior de plástico, y su montaje no requiere herramientas.

Opiniones

Mirar la caja de comentarios es una manía que comparte un gran volumen de consumidores. Y es que, cuando un producto combina funcionalidad, buena apariencia y buen precio, las reseñas de los clientes no tardan mucho en llegar.

En el caso de este mueble de almacenaje Livarno, cuenta con nada menos que un 4 sobre 5 de valoración llegando casi a la treintena de comentarios.

"Buena calidad/precio, es muy práctico y me ayuda a mantener ordenados muchos productos gracias a su gran capacidad", menciona un antiguo comprador.

En definitiva, este banco de almacenaje es uno de esos muebles dos por uno que siempre encuentran su sitio en casa.