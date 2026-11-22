Entró en vigor: los trabajadores a turnos no pueden trabajar de las 22:00 a 6:00h "más de 2 semanas consecutivas"

Vivimos constantemente pendientes del reloj. Ponemos alarmas para levantarnos, calculamos cuánto tardamos en llegar al trabajo y, en el caso del trabajar a turnos, organizamos nuestra vida personal alrededor de estos.

Cuando el trabajo termina por alterar los ritmos biológicos del cuerpo, hay un problema.

Para luchar contra esto, el Estatuto de los Trabajadores pone límites a los turnos rotativos nocturnos, prohibiendo que se prolonguen más de dos semanas seguidas.

Estas jornadas se desarrollan entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana.

"En la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria", establece el art. 36.3 del Estatuto.

Es decir, la rotación de los trabajadores a turnos es un requisito indispensable en las empresas, no pudiendo alargar más de dos semanas seguidas el turno nocturno de un empleado.

Con la excepción de que sea el propio empleado quien decida trabajar en esos turnos.

Además, no todas las empresas están sujetas a esta medida. El Estatuto reserva esta imperativa legal a aquellas empresas "procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del día".

Derechos especiales

Pese a compartir todos los derechos laborales que tendría un trabajador diurno, los empleados que trabajan por la noche tienen reconocidos una serie de derechos especiales.

El motivo radica en lo lesivas que pueden ser estas jornadas para la salud, alterando su reloj biológico y pudiendo derivar en graves problemas de sueño, fatiga o mayor riesgo de accidente, entre otros.

Por ello, la jornada de los trabajadores nocturnos "no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días", recoge el Estatuto.

Además, tampoco podrán realizar horas extraordinarias salvo en situaciones muy concretas, como cuando hay que reparar o prevenir daños o siniestros y, en el caso del trabajador a turnos, cuando se producen irregularidades en el relevo por causas ajenas a la empresa.

En contraprestación, la hora nocturna es más cara que una hora normal, por lo que este tipo de empleados "tendrán una retribución específica".

Es lo que habitualmente se conoce como plus por nocturnidad y dependerá, en gran medida, de lo que establezcan los convenios.

En la práctica, el plus de nocturnidad suele situarse entre un 20 % y un 40 % adicional sobre el salario base correspondiente a esas horas.

No obstante, también cabe la posibilidad de que este complemento ya esté incluido en el sueldo o que se haya pactado compensar el trabajo nocturno mediante periodos de descanso.

En definitiva, si trabajas a turnos o de noche conocer cuáles son tus derechos específicos y saberlos reclamar resulta fundamental.