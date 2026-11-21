El pueblo perfecto para recorrer a pie: un casco histórico amurallado y bodegas escondidas bajo las calles

En lo alto de una colina, rodeado de viñedos y con la sierra de Cantabria como telón de fondo, Laguardia es uno de los pueblos más bonitos de Álava.

Esta villa de Rioja Alavesa conserva un casco histórico de origen medieval, calles empedradas, antiguas murallas y edificios centenarios que permiten viajar varios siglos atrás sin salir de sus calles.

Desde Zaragoza el trayecto dura aproximadamente dos horas y media en coche por lo que la visita merece la pena en un fin de semana o para un puente como el que tendremos próximamente en diciembre.

La historia de Laguardia se remonta al siglo X, cuando nació como un enclave defensivo del Reino de Navarra. En 1164, el rey Sancho VI le concedió el fuero de villa y, más adelante, se levantó el recinto amurallado que todavía hoy define su silueta.

De aquella época conserva buena parte de su trazado urbano, con tres calles principales que recorren el casco antiguo y numerosas callejuelas que desembocan en pequeñas plazas.

Pasear por Laguardia es descubrir un conjunto histórico muy bien conservado, donde las casas de piedra, los palacios y las construcciones tradicionales mantienen el carácter medieval de la localidad.

La muralla cuenta con varios torreones y cinco puertas históricas que antiguamente protegían el acceso a la villa. Además, el centro histórico es peatonal, por lo que la mejor forma de conocerlo es recorrerlo tranquilamente a pie.

Laguardia. Euskadi basque country

Uno de los monumentos imprescindibles es la iglesia de Santa María de los Reyes. Su portada gótica es uno de los grandes tesoros artísticos de la localidad, especialmente por el pórtico policromado que conserva buena parte de sus colores originales.

También merece una visita la iglesia de San Juan Bautista, que combina elementos románicos y góticos, así como la Casa de la Primicia, uno de los edificios civiles más antiguos de la villa.

Bodegas bajo tierra

Pero Laguardia guarda otro secreto bajo sus adoquines.

El subsuelo está atravesado por una extensa red de bodegas familiares excavadas en la roca, conocidas como calados.

Sala barricas bodega fabulista. Enoturismo Spain

Durante generaciones se utilizaron para elaborar y conservar el vino, aprovechando las condiciones naturales de temperatura y humedad.

Algunas todavía pueden visitarse y permiten conocer de cerca la estrecha relación entre la localidad y la cultura vitivinícola de Rioja Alavesa.

La escapada se puede completar con una parada gastronómica en alguno de sus restaurantes, donde los vinos de la denominación de origen Rioja acompañan a una cocina ligada al producto local.

Fuera del recinto amurallado, las vistas de los viñedos ofrecen otra perspectiva de la villa, especialmente atractiva en otoño, cuando las hojas de las cepas adquieren tonos rojizos, ocres y dorados.

Cómo llegar desde Zaragoza

Desde Zaragoza, Laguardia se encuentra a unos 200 kilómetros por carretera.

El trayecto dura aproximadamente dos horas y media en coche, aunque puede variar según el tráfico y la ruta elegida. Una de las opciones es tomar la AP-68 en dirección a Logroño y continuar después hacia Rioja Alavesa hasta llegar a la localidad.

Es una escapada que permite descubrir uno de los conjuntos medievales más interesantes del norte de España y disfrutar, de paso, de los paisajes y la gastronomía de una comarca marcada por la cultura del vino.