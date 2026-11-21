Ha llegado a Lidl el mueble de almacenaje más versátil y elegante: cuesta 26,99 euros y tiene 2 compartimentos

En casa siempre parece haber más cosas que espacio.

Las llaves que nunca encontramos, los cargadores que se multiplican, papeles pendientes en el escritorio o la videoconsola cogiendo polvo en un mueble del salón son parte del paisaje en los hogares españoles.

Y es que, seamos sinceros, mantener el orden en el día a día a veces parece una misión imposible.

Por eso, encontrar muebles prácticos que ayuden a poner un poco de cordura en medio del caos doméstico siempre es una buena noticia.

En este sentido, destaca un banco de almacenaje de Lidl capaz y elegante, disponible en tan sólo 26,99 euros.

Eso sí, conviene darse prisa ya que la propia plataforma advierte de que quedan pocas existencias de este modelo.

Banco de almacenaje. LIDL

Se trata de un banco - baúl de la marca Livarno, que combina un asiento acolchado con un espacio de almacenamiento extra bajo el mismo.

Su acabado en tela gris oscuro le aporta ese toque de elegancia y discreción, ideal para integrarlo con facilidad en prácticamente cualquier estancia de la casa. Desde el dormitorio a los pies de la cama, un recibidor, vestidor o el propio salón, pudiendo usarlo para guardar las mantas y reposar los pies en alto, por ejemplo.

Su principal punto fuerte está en su distribución interior, ya que cuenta con dos compartimentos de 21 litros y dos cajones adicionales de 14 litros cada uno.

Esta capacidad resulta interesante para guardar mantas, cojines, juguetes, revistas o prendas de ropa, manteniendo el orden en casa.

Eso sí, conviene tener en cuenta la capacidad de carga de sus espacios interiores.

Cada compartimento soporta hasta 1 kilo y cada cajón hasta 2 kilos.

Banco de almacenaje Lidl. LIDL

Además, en lo que a comodidad se refiere, incorpora un cojín acolchado que puede retirarse por completo cuando sea necesario.

Su superficie de asiento también destaca por la resistencia, ya que soporta hasta 110 kilos de peso, pudiendo utilizarse como banco para calzarse o como asiento adicional cuando llegan visitas a casa.

En cuanto a su fabricación, incorpora madera procedente al 100 % de bosques con certificación FSC y una funda de tela resistente y fácil de mantener.

Viene desmontado, aunque viene con instrucciones para facilitar el montaje, sin necesidad de complicarse demasiado con su instalación.

Opiniones

Con un 4.8 sobre 5 de valoración media y más de 150 comentarios de antiguos compradores, el éxito del producto parece estar más que demostrado.

"El precio es similar al de los competidores habituales, y perfectamente razonable. Inesperadamente robusto y dimensionalmente estable, es fácil de limpiar y apilable", señala un comprador. Mientras otro afirma que es una pieza con "precio-rendimiento superior. La calidad convence".

En definitiva, una opción polivalente a buen precio y con doble funcionalidad.