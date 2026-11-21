Entrará en vigor a partir de enero de 2027: subirá el salario mínimo a 1.286 euros al mes en 14 pagas

El Gobierno de España vuelve a mover el listón salarial y lo hace con una subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que tendrá efectos desde el próximo 1 de enero de 2027.

Una decisión que obligará a las empresas que paguen a sus empleados el salario mínimo a ajustar sus cuentas y que, de cara al trabajador, se empezará a notar en la nómina de enero del 2027.

Así lo establece el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre, publicado el día 19, que fija las nuevas reglas del salario mínimo para el próximo ejercicio.

Ajuste salarial

A partir del 1 de enero de 2027, el SMI aumentará un 5,3% respecto a la cuantía vigente durante 2026, hasta situarse en los 1.286 euros mensuales.

El incremento no implica que todos los trabajadores vayan a recibir automáticamente un aumento del 5,3 % en su nómina. La revisión no altera la estructura ni la cuantía de los salarios que, considerados en su conjunto y en cómputo anual, ya superen el nuevo mínimo legal.

En otras palabras, si ya cobras por encima del SMI, por ejemplo 25.000 euros brutos al año, no notarás un aumento a partir del 2027.

A la hora de la verdad, esta nueva subida supondrá el reajuste del SMI en los siguientes importes:

Al día se cobrarán 42,87 euros brutos.

brutos. Sueldo en 14 pagas, se cobrará 1.286 euros brutos al mes.

al mes. Sueldo en 12 pagas, se cobrará 1.500,33 euros brutos al mes.

euros brutos al mes. Anual: 18.004 euros brutos.

Asimismo, para quienes presten servicios en régimen externo por horas, como por ejemplo las empleadas del hogar, el salario mínimo queda fijado en 10,06 euros la hora de trabajo, incorporando todos los conceptos retributivos.

Contratos temporales

La nueva regulación también contempla una particularidad para los trabajadores con contratos temporales, cuyos servicios a una misma empresa no superen los 120 días.

En estos casos, el salario mínimo deberá incorporar también la parte proporcional correspondiente a domingos, festivos y dos gratificaciones extraordinarias.

Además, el real decreto establece que la cuantía total no podrá ser inferior a 60,88 euros por jornada legal en la actividad.

El objetivo de esta previsión busca evitar que la brevedad del contrato termine por convertirse en una excusa para rebajar las condiciones salariales.