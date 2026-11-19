La XXXI Edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia ya tiene semifinalistas

El Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia ya conoce a los sesenta y un establecimientos que se han clasificado para la semifinal.

Cincuenta, a través de las valoraciones de los jurados que, durante once días de duración del Concurso, han recorrido los siete distritos; y los once restantes en su condición de ganadores de los diferentes Concursos por Distrito de la III Edición “Saborea Nuestros Barrios” organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración la Asociación de Cafés y Bares.

Se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares “Saber de Hostelería”, en sesión de mañana y tarde.

Durante dos jornadas los cocineros semifinalistas elaborarán la tapa clasificada, en cada una de las modalidades, la intervención de cada uno será por sorteo, en las cocinas del Centro, siendo la cata ciega por parte del jurado.

El jurado de la semifinal estará integrado por Pilar Abad y Sonia Cucalón (jefa y técnico del Servicio de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, respectivamente); José Francisco García (director gerente del Patronato Municipal Zaragoza Turismo); Mariano Millán, Alejandro Toquero, Lourdes Funes, Miguel Remiro y Olivier Vilaín (Periodistas); Enrique Chueca (presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón), Jessica Rodrigo, Eduardo Mateo, Ana Grañena y Manuel Barranco (Profesores del Centro de Formación de la Asociación de Cafés y Bares Saber de Hostelería); y Agustín González “Gastrotuber” (divulgador gastronómico).

De los sesenta y un semifinalistas se seleccionarán los veinticinco establecimientos que competirán en la final (cinco por modalidad de tapa), a los que se sumarán las cinco tapas más valoradas dentro de la Mención Especial Tapa Dulce, que se clasifican de forma directa.

Todos ellos elaborarán su creación la mañana del 30 de noviembre en el complejo AURA, ante un jurado profesional cuya composición se desvelará en los próximos días.

Semifinalistas

TAPA ARAGONESA “Aragón, Sabor de verdad” :

Brasería Fire con “Verano del 84” Café 1885 con “Bocado de la tierra”

Puffin´s Kitchen con “Caramelle de cafés con ternasco de Aragón I.G.P”

Mesón los Cántaros con “Chocola T.A

” La Cava con “El cráneo del Reino” El Pucherico de luna con “Tres de Aragón”

Cervecería 212 con “La joya del Ebro 212”

Como como con “La mestiza”

Restaurante el Candelas con “Tentación Aragonesa”

Dalai con “Alma maña”

Tama´s Café con “Zaraguaya”

Los Toneles con “Los toneles”

Algo pasa con Mary con “Wanton Aragonés”

TAPA ORIGINAL

Bar Gallo con “Gallo”

Entalto con “Falso solomillo de berenjena”

Basho Café con “Manigua mañana (historia de una amistad)"

Marengo Urban Food con “Huella”

Restaurante Mazmorra con “Brioche de ternasquita pibil 2.0”

Café Chicago con “El secreto de la tierra”

El cocinero de Miralbueno con “Tartar de chuleta y maíces”

Cervecería Almar con “Desayuno con vistas al mar”

Pome con “Cochinico”

Hospedería Papa Luna con “El antídoto del Papa”

Flash Alagón con “La joya de la corona”

Búfalo con “De Cadrete”

Almansa con “Explosión Tropical”

BANDERILLA

Central con “Espina. Del mar al desierto”

La Doris Gastrotaberna con “La Nilda”

Vértico con “Gilda Nikkei”

Mas Torres con “Vinagrin”

Esixto con “Karkaj”

Los Sabores de mi tierra con “Banderilla de Ceviche”

Casa de aperitivos Lieto con “Rumbo al Cantábrico”

Bocatería Bocatart con “Gilda Spritz”

Taberna La Quinta con “Indomable”

Bar el Ruedo con “La rebelde”

El Burgolés con “El Ebro al revés”

TAPA MEDITERRÁNEA

Cadillac con “La joyita del Cadillac”

La Marimorena con “Mar y Chochi”

Tik Tak House con “Brucheta”

El Puerto de Santa María con “Sierra de Cádiz”

Birabola con “Amor a primera brava”

Tortosa Urban con “Mediterráneo en tres tiempos”

Bar la Peña con “La sardineta en bolas”

Vinos Rubio con “Gilda Rubio”

Figari con “Pulpo Nonna María”

Mesones de Isuela con “Tostada de Solomillo de cerdo ibérico”

Baviera con “Ayud”

El Burladero de Cuarte con “Carpaccio de Bacalao”

TAPA CON JAMÓN DE TERUEL D.O.P

El Caldero Mágico con “Aquelarre”

Soho con “Jamonaki de Calamocha”

Vermutería la Habana “El enrollado de la casa”

Loom con “La patita de Pepa”

La Viña con “Jamón decorado con frutos secos de la tierra”

Triángulo Tropical con “Nido dorado tropical”

Laclaupaule con “Albur de feria”

La Barrica de Nao con “El manjar de Teruel”

Casa Nogara con “Dafina con alma”

Hamburgo 3 con “Croqueta Hamburgos”

Albergue de Morata con “Flor de Aragón”

La Tasca de Juanje con “De todo un poco”

FINALISTAS MENCIÓN ESPECIAL TAPA DULCE