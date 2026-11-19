Venden una casa rural reformada de 400 m2 con 6 habitaciones cerca de Zaragoza: tiene sauna, spa y restaurante
Se trata de un conjunto rural de 3 apartamentos a tan solo 10 minutos del Monasterio de Piedra.
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Cambiar el ritmo de la ciudad por el silencio y la tranquilidad de la montaña es el deseo de muchas personas a la hora de buscar una nueva vivienda.
Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el anhelo de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser un paso natural en el proyecto de vida a una fuente de frustración crónica.
Este nuevo escenario ha vuelto a poner el foco en pequeños pueblos y aldeas rurales como los que todavía se conservan en Aragón.
Localidades que ofrecen, en muchos casos, una mejor relación calidad-precio y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural y tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.
En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad rural.
Entre las opciones disponibles destaca esta casa rural situada en Godojos, un pequeño y tranquilo pueblo situado en la provincia de Zaragoza.
Se trata de un conjunto rural de 3 apartamentos, restaurante, terraza y spa a tan solo 10 minutos del Monasterio de Piedra y 2 horas y poco de Madrid.
Nada más entrar, nos encontramos el primer apartamento con salón comedor con chimenea, cocina totalmente equipada y dos amplias habitaciones cada una con su propio baño privado en suite.
Además, en esta planta calle hay dos estancias utilizadas como cuarto de lavadoras y como almacén.
La primera planta alberga un amplio apartamento con salón cocina con chimenea, cocina equipada y dos habitaciones con baño privado cada una de ellas.
También encontramos en esta planta otro apartamento formado por salón comedor con chimenea, cocina y una habitación con baño completo.
Por si fuera poco, en esta primera planta se ubica una habitación con baño privado en suite y con acceso desde las zonas comunes.
Por último, en la planta sótano, la vivienda cuenta con un restaurante con capacidad para 60 comensales, cocina industrial totalmente equipada, zona de barra de cafetería/bar y con una zona de spa con jacuzzi, ducha y sauna.
El buen estado de conservación es otro de los atractivos de esta propiedad. La vivienda está lista para disfrutar desde el primer día.
El precio de venta es de 350.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. Una excelente oportunidad para aquellos que busquen una vivienda en la provincia de Zaragoza.
Esta finca rural puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a su proximidad con Zaragoza.