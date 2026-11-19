Ha llegado a Lidl el banco de almacenaje más versátil y barato: cuesta 19,99 euros y tiene 2 compartimentos

En lo que a organización del hogar se refiere, pocas cosas hay más frustrantes que tratar de poner ‘parches’ para conseguir un poco de orden.

Amontonar las zapatillas en un rincón, poner las mantas encima del sofá o dejar la chaqueta siempre apoyada en las sillas del salón son escenas habituales en prácticamente cualquier hogar.

Por ello, hacerse con un mobiliario correcto que aporte ese extra de almacenaje en casa es fundamental. Y ya si se trata de un mueble que combine con la decoración de nuestro hogar, la ganancia será doble.

En este sentido, destaca un banco arcón de almacenamiento de la marca Lidl, disponible en tan sólo 19,99 euros.

Banco de almacenaje Livarno por 19,99 euros. LIDL

Ya sabes lo que dicen, "el negro pega con todo". Se trata de una pieza de la marca Livarno, de color negro uniforme, y elaborada con terciopelo.

Una tonalidad sencilla para combinar en cualquier estancia de la casa independientemente de su estilo.

Su principal atractivo se esconde bajo el asiento, abriendo un compartimiento capaz de almacenar hasta 70 litros de capacidad perfecto para guardar mantas, cojines, zapatos o pequeños objetos del hogar.

Cabe destacar que su interior está dividido en dos compartimentos, lo que permite organizar mejor las pertenencias y mantener cada tipo de objeto en su propio espacio.

Una solución especialmente útil para mantener el orden en el dormitorio, el salón o el recibidor, pudiendo usarlo como punto de apoyo a los pies de la cama o en una esquina del salón, por ejemplo.

Además, incorpora un cojín acolchado, perfecto para sentarse, y extraíble que permite acceder cómodamente al interior.

De hecho, este es otro de sus puntos fuertes, siendo capaz de soportar una carga máxima de hasta 120 kg de peso.

En lo que a dimensiones se refiere, este mueble cuenta con unas medidas de 75 centímetros de ancho, 38 de alto y 38 de profundidad, aprovechando el espacio al máximo.

Está tapizado en poliéster y cuenta con un interior de polipropileno, mientras que su montaje no requiere herramientas.

Asimismo, con apenas 3,85 kilos de peso, también es fácil de trasladar de una estancia a otra.

Así es el banco de almacenaje. LIDL.

Opiniones

Volviendo a citar al refranero popular, "cuando el río suena…agua lleva", haciendo referencia a que unas buenas reseñas suelen ser un correcto indicativo de la fiabilidad del producto.

En este sentido, el banco de almacenaje Livarno cuenta con nada menos que un 4.9 sobre 5 de valoración en más de sus 30 comentarios de antiguos compradores.

"Es una pasada de bonito y espacioso, cabe mucho dentro y puedes sentarte. Está genial, lo recomiendo", menciona un cliente. Mientras, otro se sorprende por su capacidad: "Cabe una manta enorme de 200 x 200 y sobra espacio, lo usamos para guardar las mantas para ver una peli y la mantita en el sofá para dos personas".

En definitiva, un mueble dos en uno que permite ganar almacenamiento y un asiento adicional sin llenar la casa de muebles.