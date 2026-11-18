El pueblo más bonito para recorrer a pie y visitar su castillo del s. XIV: ideal para una escapada de otoño

Si por algo es conocido Aragón es por su gente, su entorno y, por supuesto, por los pequeños pero acogedores pueblos sacados de una película medieval.

Ejemplo de ello es Valderrobres, una localidad turolense con alrededor de 2.700 habitantes que puede presumir de ser la capital de una de las comarcas más bonitas de Aragón, el Matarraña.

No obstante no es de lo único de lo que puede presumir.

Valderrobres forma parte de la asociación oficial de ‘Los Pueblos más Bonitos de España’ y cuenta con la denominación cultural de Conjunto Histórico-Artístico.

Y es que, quién haya visitado el pueblo alguna vez, sabrá de lo que estamos hablando.

Antes de poner rumbo a alguno de sus signos de identidad, merece la pena dar un paseo sin prisas por el pueblo, apreciando su entorno y arquitectura.

El paseo suele comenzar cruzando su emblemático puente de piedra medieval, cuya construcción se inicio en el s. XIV y que tiene la función de unir la zona nueva de la localidad con su impresionante casco histórico.

Puente de piedra Valderrobres. TripAdvisor

Al otro lado del puente se atraviesa el Portal de San Roque, una de las antiguas puertas de la muralla que da la bienvenida al casco antiguo.

Una vez dentro, encontrarás todo un laberinto de calles estrechas, empedradas y, algunas de ellas, con bastante pendiente. Además, subirás y bajarás escalinatas, pasadizos, antiguos arcos y fachadas señoriales decoradas con flores y plantas.

De hecho, si tu objetivo principal es caminar, conviene llevar calzado cómodo y con buena suela, ya que la mayoría de calles son de piedra y puede resultar incómodo ir calzado con suela plana.

Una de las calles de Valderrobres. 'Los Pueblos Más Bonitos de España'

Una de las zonas estrella donde dirigirse en el paseo es la Plaza España, el corazón de Valderrobres, donde destaca el Ayuntamiento, un edificio renacentista porticado.

Asimismo, si te diriges a la zona alta del pueblo encontrarás edificios de gran valor patrimonial. Ejemplo de ello son la Iglesia de Santa María la Mayor (de estilo gótico levantino) y el imponente Castillo-Palacio del siglo XIV.

Imagen de Valderrobres desde lejos, con vistas al castillo y a su iglesia. Patrimonio Cultural de Aragón

Castillo de Valderrobres

Su construcción comenzó a finales del siglo XII, cuando se levantó como una torre de carácter defensivo.

Sin embargo, fue a finales del siglo XIV cuando los arzobispos de Zaragoza transformaron la fortaleza en un lujoso palacio residencial y sede de su jurisdicción.

Castillo de Valderrobres. Web oficial del Castillo

El edificio está declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, un reconocimiento que pone de manifiesto su valor histórico y patrimonial.

Tras las desamortizaciones del siglo XIX, pasó a manos del Estado y quedó sumido en el abandono. No fue hasta después de un largo proceso de restauración, terminado en 2021, cuando recuperó todo su esplendor.

En su interior, el palacio se distribuye en varios niveles organizados alrededor de un patio central.

La planta baja alberga antiguas bodegas, mazmorras, pasadizos, caballerizas, un recibidor y una sala de reuniones.

En la planta noble se encuentran algunas de las estancias más destacadas, como un salón con chimeneas, una gran cocina, dependencias y distintas salas privadas.

Por su parte, las plantas superiores conservan antiguos almacenes de aceite, galerías y graneros. Mientras, en la parte más elevada sobresalen los torreones defensivos, desde los que se pueden contemplar unas magníficas vistas panorámicas de la comarca del Matarraña.

Puede visitarse pagando 8 euros, precio de la entrada para adultos, o 6 euros para mayores de 65 años o niños.

En definitiva, si tienes pensado hacer una escapada próximamente, Valderrobres es uno de esos pueblos que conviene tener marcados en el mapa.