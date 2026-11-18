Los 5 grandes eventos gastronómicos en Zaragoza a partir del 2027: premios al mejor menú, tapas y más

Horeca Restaurantes Zaragoza ya tiene preparado su calendario gastronómico para 2027, un año especialmente importante para la asociación, que celebra su 50 aniversario.

Fundada en 1977, la entidad cumple medio siglo de trayectoria dedicado a defender los intereses de los profesionales de la restauración y a promocionar la gastronomía zaragozana.

La programación incluye cinco grandes citas que, edición tras edición, se han consolidado como referentes del sector hostelero y como un atractivo tanto para los zaragozanos como para quienes visitan la provincia.

Se trata de Mejor Menú del Día, Premios Horeca, GastroPasión, GastroTapas y PilarGastroWeek.

A través de estas iniciativas, la asociación busca mantener viva la actividad de los establecimientos durante todo el año, dar visibilidad al talento de los profesionales y poner en valor la calidad, la variedad y la creatividad de la oferta gastronómica de Zaragoza y su provincia.

La primera cita llegará en enero con Mejor Menú del Día, mientras que febrero dará el pistoletazo de salida a los Premios Horeca, uno de los principales escaparates de la restauración zaragozana.

Los establecimientos interesados en participar podrán inscribirse próximamente, con la mirada puesta en la gala de entrega de premios, prevista para el 16 de marzo.

Premios Horeca 2026. Horeca Restaurantes Zaragoza.

Eventos

El Mejor Menú del Día se celebrará del 7 de enero al 2 de febrero, con propuestas que pondrán en valor la cocina tradicional, la calidad del producto y la variedad de los menús que ofrecen los restaurantes zaragozanos.

se celebrará del 7 de enero al 2 de febrero, con propuestas que pondrán en valor la cocina tradicional, la calidad del producto y la variedad de los menús que ofrecen los restaurantes zaragozanos. Premios Horeca serán del 4 de febrero al 7 de marzo. Una de las principales citas gastronómicas del año con propuestas especialmente elaboradas para la ocasión. La gala de entrega de los Premios Horeca se celebrará el martes 16 de marzo, en el marco del 50 aniversario de la Asociación.

serán del 4 de febrero al 7 de marzo. Una de las principales citas gastronómicas del año con propuestas especialmente elaboradas para la ocasión. La gala de entrega de los Premios Horeca se celebrará el martes 16 de marzo, en el marco del 50 aniversario de la Asociación. GastroPasión , del 20 al 29 de marzo. Coincidiendo con la Semana Santa, los restaurantes ofrecerán propuestas que combinarán tradición gastronómica, productos de temporada y creatividad culinaria.

, del 20 al 29 de marzo. Coincidiendo con la Semana Santa, los restaurantes ofrecerán propuestas que combinarán tradición gastronómica, productos de temporada y creatividad culinaria. GastroTapas , del 16 al 27 de junio. La iniciativa comenzará coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa y volverá a convertir la gastronomía en miniatura en protagonista, con creaciones que reflejarán la diversidad y el talento de los establecimientos participantes.

, del 16 al 27 de junio. La iniciativa comenzará coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa y volverá a convertir la gastronomía en miniatura en protagonista, con creaciones que reflejarán la diversidad y el talento de los establecimientos participantes. PilarGastroWeek, del 9 al 17 de octubre se celebrará durante las Fiestas del Pilar, con propuestas especiales que permitirán disfrutar de la cocina zaragozana en uno de los momentos de mayor actividad turística y social de la ciudad.

50 aniversario

El calendario de 2027 tendrá un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de Horeca Restaurantes Zaragoza.

A lo largo de este tiempo, la gastronomía zaragozana ha cambiado notablemente. La cocina tradicional y el producto de proximidad conviven hoy con propuestas más innovadoras y con una nueva generación de profesionales que ha contribuido a llevar el nombre de Zaragoza más allá de sus fronteras.

En este proceso, las iniciativas promovidas por Horeca Restaurantes Zaragoza han desempeñado un papel importante. Sus actividades se han consolidado como herramientas de promoción para dar visibilidad a los establecimientos, incentivar el consumo y afianzar la imagen de Zaragoza como destino gastronómico.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, destaca el valor de este aniversario y la importancia de celebrarlo con una programación a la altura de la evolución del sector:

"Cumplir cincuenta años es una oportunidad para reconocer el trabajo de varias generaciones de empresarios y profesionales que han contribuido a construir la restauración zaragozana que conocemos hoy".

En esta misma línea, ha señalado que esperan que 2027 "sea un año de celebración, pero también de impulso a un sector que ha demostrado una enorme capacidad para evolucionar, innovar y ofrecer experiencias gastronómicas de calidad".

De esta manera, la asociación afronta un año en el que la experiencia de los establecimientos más consolidados y el talento de los nuevos profesionales compartirán protagonismo.

Una oportunidad para seguir acercando la gastronomía local a zaragozanos y visitantes, al tiempo que se pone en valor su contribución a la economía, la vida social y el atractivo turístico de la provincia.