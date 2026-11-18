Abre una nueva tienda Levi's en este popular centro comercial de Zaragoza: catálogo con descuentos de al menos un 30%

La oferta comercial de La Torre Outlet Zaragoza sumará próximamente una nueva incorporación.

Levi's, una de las marcas más reconocidas de la industria de la moda, abrirá una tienda en este centro comercial zaragozano durante las próximas semanas, antes de la campaña de Navidad.

La firma estadounidense contará con un establecimiento especializado en denim y moda casual, donde los clientes podrán encontrar colecciones para hombre y mujer que, ya de por sí, cuentan con un catálogo cuyos descuentos son de al menos el 30%.

Además, si por algo se caracteriza este centro comercial zaragozano es por ofrecer descuentos del 30 al 70 % durante todo el año en las más de 90 marcas que visten sus escaparates.

La nueva tienda estará ubicada en el local 79, junto a Puma, y ofrecerá una selección de prendas que irá más allá de los tradicionales pantalones vaqueros.

La Torre Outlet Zaragoza. La Torre Outlet Zaragoza.

Con esta nueva apertura, La Torre Outlet Zaragoza sigue reforzando su oferta comercial durante 2026.

A lo largo de este año, el centro ha incorporado establecimientos como U.S. Polo Assn. y Gisela, especializada en moda íntima y lencería, y prevé sumar próximamente nuevas propuestas, entre ellas el futuro gimnasio Fitness Park.

Levi's

Aunque los vaqueros son el producto más emblemático de la marca, el catálogo de Levi's también incluye chaquetas, camisetas, sudaderas y otros básicos de estilo casual, además de diferentes complementos.

Esta próxima apertura permitirá a los visitantes de La Torre Outlet Zaragoza acceder a las colecciones de una firma internacional con una larga trayectoria en el sector de la moda.