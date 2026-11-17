Ha llegado a Lidl el mueble de almacenaje más práctico de la temporada: está disponible por 19,99 euros

Uno de los grandes retos de cualquier hogar no es limpiar, sino conseguir que todo permanezca en su sitio más de 24 horas.

Y es que, cuando llega el otoño y pasamos más tiempo en casa, mantener el orden se convierte casi en una misión imposible. Por eso, encontrar soluciones prácticas que no obliguen a hacer grandes desembolsos siempre es una buena noticia.

En este sentido, destaca un mueble de almacenaje en Lidl, de la marca Livarno, disponible en color negro y por 19,99 euros.

Ficha de producto. Lidl.

Características

Se trata de una pieza versátil que combina un cómodo asiento superior y un espacio extra justo debajo con capacidad suficiente para mantener el orden en casa.

Su acabado negro con aspecto de cuero y su diseño acolchado le dan un aire elegante, fácil de integrar en hogares con un marcado estilo moderno o de tonos claros.

Asimismo, hay una versión en color blanco también por 19,99 euros. No obstante, se encuentra agotada actualmente.

Su principal característica reside en el interior, con una capacidad de aproximadamente 84 litros para guardar mantas, cojines, ropajes o calzado.

La tapa es extraíble y está acolchada, por lo que permite acceder cómodamente al compartimento y utilizar el mueble como asiento adicional o como el típico puf reposa pies en el salón de casa.

En lo que respecta a sus características técnicas, cuenta con unas medidas de 76 centímetros de largo, 37,5 de ancho y 37,5 de alto, ofreciendo una buena capacidad sin ocupar demasiado espacio.

Banco de almacenaje Livarno por 19,99 euros. Lidl

Además, soporta hasta 90 kilos de peso, una resistencia que permite sentarse sobre él a una persona adulta.

Está fabricado con una estructura interior de MDF y plástico, mientras que el exterior presenta un revestimiento de aspecto de cuero, fácil de mantener.

También se monta sin necesidad de herramientas, estando listo para utilizar en pocos pasos.

Opiniones

Siempre se ha dicho que no hay mejor publicidad que el boca a boca. En pleno siglo XXI, esa recomendación se ha trasladado a las reseñas de los consumidores, capaces de impulsar un producto hasta convertirlo en un éxito de ventas o condenarlo a quedarse acumulando polvo en los almacenes.

En este caso, el banco de almacenaje cuenta con más de 100 reseñas con una media de satisfacción de 4.7 sobre 5.

"Ya tengo dos y me he pedido dos más. Es un mueble muy cómodo y de gran almacenamiento", señala una antigua compradora en las reseñas de Lidl. Mientras, otro afirma que "la relación calidad-precio del banco de almacenaje es buena. Estéticamente queda bien en cualquier habitación".