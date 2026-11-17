Ya entró en vigor: los trabajadores con turnos de las 22:00 a las 6:00 horas tienen prohibido hacer horas extra

El Estatuto de los Trabajadores define como trabajador nocturno a todo aquel que desempeñe su jornada entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana. Incluye también a quien cuyo horario coincide en un mínimo de tres horas dentro de esa franja.

En España, según datos de Turijobs, alrededor de un 15,7 % de la población activa trabaja de noche, sobre todo en aquellos sectores como el turismo, hostelería o servicios.

Debido al mayor desgaste físico y psicológico que llevan aparejadas estas jornadas nocturnas, los trabajadores con turno de noche tienen unos derechos laborales propios.

Ejemplo de ello es el relativo a las horas extraordinarias.

Mientras un empleado con jornada diurna puede hacer un máximo de 80 horas extra al año, compensadas con dinero o en descanso, los trabajadores nocturnos no pueden realizar ninguna.

"La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias", señala el art. 36 del Estatuto de los Trabajadores.

En otras palabras, su jornada debe ceñirse a las 8 horas continuas de media, sin horas extra.

Tanto es así que las cláusulas de los contratos o convenios colectivos que obliguen a ello en estos turnos son consideradas inválidas.

Ahora bien, la norma contempla algunas excepciones. El Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, permite superar estos límites en dos situaciones muy concretas.

La primera se produce cuando es necesario prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. La segunda afecta al trabajo a turnos, cuando se producen irregularidades en el relevo por causas ajenas a la empresa.

Sueldo

El hecho de no poder realizar horas extra no es un impedimento a la hora de cobrar ese 'extra' por otras vías.

De hecho, "el trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva", establece el art. 36.2.

Lo importante es siempre comprobar el convenio colectivo de tu sector, ya que suelen incluir mejoras sustanciales en comparación con el Estatuto.

A la hora de la verdad, el sueldo puede oscilar entre el 20% y el 40% más sobre el salario base de esas horas.

Otra opción es que el salario ya cuente con este plus por nocturnidad aplicado o que se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.

No obstante, si trabajas en horario nocturno y cobras lo mismo que tus compañeros del turno de día, conviene que revises tu convenio colectivo y preguntes a tu superior por el complemento salarial por nocturnidad.

Multas de hasta 7.500 euros

Si la empresa incumple este tipo de derechos sobre jornadas, descanso y tiempo de trabajo, puede considerarse una infracción grave según el artículo séptimo de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas que se pueden imponer por cometer una infracción grave van de los 751 euros (casos leves), a los 7.500 euros (casos más graves).