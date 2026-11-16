Venden una casa rural reformada con 1.000 m2 de jardín cerca de Zaragoza: tiene piscina y dos viviendas

Zaragoza ve cómo el acceso a un hogar se convierte en una carrera de obstáculos inalcanzable para miles de ciudadanos.

Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el anhelo de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser un paso natural en el proyecto de vida a una fuente de frustración crónica.

Por ello, la tentación de irse a vivir a barrios rurales cercanos a la ciudad aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

En el barrio rural de Casetas a tan solo 16 km de la capital aragonesa, se encuentra una finca rústica anunciada por 265.000 euros que reúne varias de estas características, 1.000 m2 de jardín, una piscina y una zona de ocio para disfrutar en familia.

La propiedad está situada en una ubicación estratégica, concretamente en la urbanización El Coto, en Casetas.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza Idealista

Un entorno que ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza sin renunciar a la comodidad y la cercanía de la ciudad.

El inmueble de 80 m2, se divide en dos viviendas, una de dos dormitorios, baño y salón-cocina y otra vivienda secundaria aneja de salón-cocina-dormitorio y baño. Ambas fueron reformadas en el 2024, por lo que están listas para entrar a vivir.

En cuanto a las instalaciones, la finca cuenta con agua caliente mediante calderín de butano, calefacción mediante bomba de calor-frío y chimenea, climatización mediante la bomba de calor-frío, suministro de luz municipal, fosa séptica de decantación y agua por pozo propio.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza Idealista

Otro de los principales atractivos de esta finca rústica son sus espacios exteriores. Los 1000 m2 de jardín, metros cuadrados de parcela ofrecen amplias zonas al aire libre, ideales para disfrutar del descanso y realizar actividades en el exterior.

Entre sus principales atractivos destaca una amplia piscina, perfecta para refrescarse y disfrutar al máximo de los meses de verano.

El precio de venta de la propiedad es de 265.000 euros. Se trata de una opción para quienes buscan una vivienda en la provincia de Zaragoza con parcela propia, piscina y diferentes posibilidades de aprovechamiento.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza E.E

El precio anunciado no incluye los impuestos y los gastos derivados de la compraventa: "Estos costes adicionales deberán ser asumidos por la parte compradora conforme a la legislación vigente", recalca el anuncio publicado en Idealista.

Esta finca rural puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a su proximidad con Zaragoza.