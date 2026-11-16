El pueblo más bonito de España para recorrer a pie y visitar su castillo del siglo XIII: perfecto para una escapada

Teruel existe, pero no lo decimos como campaña electoral de ningún partido; sino como reivindicación.

Teruel existe, y ¡menos mal! Si no, habría que inventarla. Su belleza, su historia, sus colores, sus pueblos, sus paisajes...

Una provincia poco conocida, que en silencio, sin hacer escándalo de nada, sorprende a quien la visita.

Puertomingalvo, en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, conviene visitarlo despacio.

Sus calles empedradas, sus casas de piedra y un imponente castillo medieval que domina el horizonte lo convierten en una escapada perfecta para quienes disfrutan descubriendo pequeños rincones con mucha historia.

Puertomingalvo Pueblos más bonitos de España

No es casualidad que este municipio forme parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013.

A este reconocimiento se sumó otro en septiembre de 2024, cuando ganó el concurso que organiza la aplicación España Turismo y fue elegido el pueblo más bonito de Aragón.

Dos distinciones diferentes que respaldan el atractivo de una localidad que ha sabido conservar buena parte de su aspecto medieval.

De hecho, pasear por su casco histórico es uno de los mejores planes para disfrutar de la visita.

No hace falta preparar una ruta complicada ni recorrer grandes distancias: basta con dejarse llevar por sus callejuelas, descubrir las fachadas de piedra y detenerse ante los antiguos portales y los tramos de muralla que todavía recuerdan el pasado defensivo de la villa.

Qué ver en Puertomingalvo

El conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982, una protección que reconoce precisamente el valor de su entramado urbano y de sus construcciones tradicionales.

Entre los edificios que merece la pena descubrir también está su Ayuntamiento, una interesante muestra del gótico civil aragonés del siglo XV, además de la iglesia de la Purificación y San Blas, levantada en el siglo XVIII.

Pero si hay un protagonista que destaca por encima del resto es su castillo.

Situado sobre un espolón rocoso en uno de los extremos del pueblo, esta fortaleza del siglo XIII ofrece una de las estampas más reconocibles de Puertomingalvo.

Castillo Puertomingalvo puertomingalvo.es

Su historia, sin embargo, viene de más atrás: el enclave ya contaba con una fortificación de origen musulmán y el castillo aparece documentado en 1202.

La construcción cristiana fue tomando forma durante el siglo XIII y experimentó intervenciones posteriores, especialmente en los siglos siguientes.

La fortaleza llegó a encontrarse en un estado de deterioro importante, pero fue restaurada durante la década de 1980. Hoy se puede visitar y alberga un espacio museístico dedicado a la historia y la cultura de la zona.

Sus muros y su posición elevada permiten entender mejor la importancia estratégica que tuvo este lugar durante la Edad Media.

Con unos 1.450 metros de altitud y rodeado de montañas y bosques, Puertomingalvo también invita a completar la visita con un poco de naturaleza.

Es, en definitiva, uno de esos destinos turolenses donde el patrimonio y el paisaje van de la mano y donde el mejor plan sigue siendo el más sencillo: caminar, mirar y disfrutar sin prisas.