Ha llegado a Lidl el banco de almacenaje más práctico de este otoño: está disponible por 29,99 euros

Con la llegada del otoño, también llega ese momento en el que empezamos a sacar mantas, chaquetas y zapatillas de estar por casa que, al final del día, parecen multiplicarse por toda la casa.

Y es que, por mucho que intentemos mantener el orden, siempre hay un rincón que acaba convertido en un pequeño almacén de cosas pendientes de guardar.

En Lidl parecen haber encontrado la solución con un banco de almacenaje que cuesta 29,99 euros, en color blanco y con capacidad suficiente.

Hablamos del banco de almacenamiento Livarno.

Banco de almacenaje Livarno. LIDL

Así es el banco

Este mueble se posiciona como un aliado indispensable en dormitorios, vestidores o, incluso, en baños, pudiendo utilizarse como lugar para guardar las toallas, por ejemplo.

Su principal atractivo está en el tapizado con efecto borreguito, un acabado suave y acogedor en color blanco que aporta un toque cálido a la habitación, sobre todo ahora que viene el invierno.

Su principal característica reside bajo el asiento acolchado y extraíble, escondiendo un compartimento en el que guardar todo tipo de enseres, desde más voluminosos como mantas y cojines hasta los juguetes de los niños.

Con unas medidas de 70 centímetros de largo, 39 de ancho y 38 de alto, ofrece espacio suficiente para utilizarlo como asiento auxiliar a los pies de la cama o junto a un sofá.

Además, pese a su escaso peso de 3,8 kilos, es capaz de soportar hasta 110 kilos de peso, por lo que puede utilizarse como un asiento extra cuando escasean las sillas en casa.

Puede servir para sentarse mientras te calzas, dejar preparada la ropa del día siguiente o tener a mano las mantas sin necesidad de sobrecargar los cajones del armario.

También destaca por su facilidad de montaje, ya que no necesita herramientas y puede estar listo en apenas unos minutos.

Además, su estructura permite plegarlo cuando deja de utilizarse, una ventaja especialmente interesante para pisos con poco espacio.

Así es el mueble. LIDL.

Opiniones

Hoy en día, el principal indicativo del éxito de un producto reside especialmente en sus reseñas.

En este caso, el mueble cuenta con más de una decena de comentarios que elevan su media a un 4.8 sobre 5 de satisfacción por parte de los clientes.

Entre estos podemos encontrar opiniones de todo tipo, sobre todo aquellas que elogian su buena relación calidad / precio.

"Robusto, se monta en 1 minuto. Es bastante grande, bonito y con mucha capacidad", señala un antiguo comprador. "Tiene muy buen aspecto, es resistente, así que espero que dure bastante tiempo", afirma otro.

En definitiva, se trata de uno de esos muebles que tener añadidos en tu lista de deseos si necesitas un soporte de almacenamiento extra en tu hogar.