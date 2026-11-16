Ismael, cardiólogo: "He pasado de cuidar el corazón de las personas a estudiar el corazón de la humanidad"

El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Y detrás de cada corazón hay también una historia que contar.

Como es el caso del reconocido cardiólogo Ismael Laplaza Lastroy, con profundas raíces familiares en Aragón: "Zaragoza era el origen de toda mi familia, tanto de Zaragoza como de Huesca", recuerda el doctor.

Tras 35 años ejerciendo su profesión en el Hospital Can Misses de Ibiza, Laplaza ha decidido regresar a la ciudad en la que cursó sus estudios y desarrolló parte de su trayectoria profesional, la capital aragonesa.

"Después de dedicar 35 años a cuidar el corazón de las personas, ahora quiero estudiar el corazón de la humanidad", confiesa.

Desde los 18 años hasta su jubilación, en 2024, Laplaza dedicó su vida a la medicina.

Como integrante de la generación del baby boom, ha sido testigo directo de una transformación tecnológica sin precedentes en el ámbito sanitario, especialmente en la cardiología.

"Yo conocí la medicina antigua. Cuando empecé en mi profesión solo existían el electrocardiograma, el estetoscopio y la radiología", rememora.

A lo largo de más de tres décadas de ejercicio profesional, el doctor asistió a la incorporación de técnicas diagnósticas y terapéuticas cada vez más avanzadas en una especialidad fundamental para la salud pública.

"He vivido todo el desarrollo tecnológico de una especialidad como la cardiología, que ocupa el primer lugar por los problemas que genera en la sociedad en términos epidemiológicos y de morbimortalidad. En estos momentos hemos conseguido superar muchas de esas dificultades, porque la especialidad ha salvado numerosas vidas", señala.

Sin embargo, pese a los importantes avances médicos, Laplaza advierte de que el estilo de vida actual sigue favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

"El estrés y la estructura social actual implican factores de riesgo cardiovascular. Estos favorecen la formación de placas en las arterias coronarias, que pueden provocar infartos agudos de miocardio y otras cardiopatías. La dinámica social, los conflictos, la alimentación, el sedentarismo y la falta de actividad física contribuyen al incremento de la patología cardiovascular", explica.

Tras su jubilación de la práctica clínica, el doctor decidió establecer de nuevo su residencia en Zaragoza para iniciar una etapa alejada de la actividad hospitalaria, pero sin renunciar a sus inquietudes intelectuales.

Su interés por la historia y la cultura, presente desde hace años, terminó convirtiéndose en el motor de sus nuevos proyectos.

"Desde siempre me ha gustado mucho la historia y la cultura. En mis ratos libres veía biografías, batallas e imperios, y tomé la determinación de que, cuando terminara mi actividad profesional, quería escribir un libro. Era una ilusión que tenía", relata.

Ese deseo se ha materializado en una ambiciosa obra titulada 'Cronología de la humanidad', estructurada en dos tomos de 700 páginas cada uno. La publicación recorre de manera cronológica y exhaustiva la historia del mundo, desde el Big Bang hasta el año 2024.

A este trabajo se suma otra publicación centrada en la andropausia, con la que Laplaza pretende ofrecer información sobre los cambios hormonales que experimentan los hombres a partir de los 45 años.

Su vocación divulgativa, no obstante, va más allá de los libros. Entre sus próximos objetivos figuran el impulso del asociacionismo cultural y la difusión de conocimientos relacionados con la salud del hombre maduro.

'Crónología de la humanidad' Ismael Laplaza

En esta nueva etapa, el salmantino también se ha propuesto fundar una asociación sin ánimo de lucro que contará con una página web dedicada a divulgar conocimientos científicos, históricos y médicos desde una perspectiva laica y positiva.

"Tendrá un carácter laico y apolítico. Lo que quiero destacar es el humanismo y el ser humano, para que las personas que visiten la web puedan entretenerse y formarse con aplicaciones de todos los rangos y con una filosofía positiva", explica.

El humanismo

Para el sanitario Ismael Laplaza, el bienestar de las personas no depende únicamente de la atención a su salud física, sino también del conocimiento, la cultura y la comprensión de la propia condición humana.

Una visión que conecta su anterior trayectoria médica con los proyectos que ahora ocupan su tiempo.

"Mi primer mensaje es la necesidad de un estudio social de la salud de cada uno. Todo el mundo piensa en muchísimas cosas, pero a veces no piensa en su propio yo ni en su cuerpo físico, y deja que siga su camino condicionado por la hiperactividad social de cada día. A lo largo de mi trayectoria he ayudado al ser humano desde la medicina; ahora aspiro a seguir haciéndolo a través de la difusión de la cultura y el humanismo", confiesa.