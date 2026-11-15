La mejor ruta para recorrer a pie en otoño entre los hayedos y pinos más bonitos del Pirineo aragonés

Situado dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales, el Bosque de Gamueta está considerado uno de los hayedo-abetales mejor conservados del Pirineo meridional.

Su principal atractivo es la combinación de hayas, abetos, pinos y tejos que crecen en este entorno de montaña y que, en algunos casos, superan los 300 años de antigüedad.

El otoño es, sin duda, uno de los mejores momentos para acercarse hasta allí.

Las hojas de las hayas adquieren tonalidades amarillas, ocres y anaranjadas, mientras que los abetos mantienen su característico color verde.

El resultado es un paisaje de contrastes que convierte cualquier paseo por el bosque en una experiencia especialmente atractiva.

Además, Gamueta alberga el mayor conjunto de árboles monumentales de Aragón, un motivo más para descubrir este rincón del valle de Ansó.

Ruta circular

La propuesta para conocer este paraje es una ruta circular que comienza junto al refugio de Linza, al final del valle de Ansó, después de atravesar Zuriza.

Allí hay un aparcamiento donde se puede dejar el vehículo para iniciar el recorrido.

Refugio de Linza. Cima Norte

La excursión, según explican desde 'Cima Norte', arranca por una senda situada al fondo del refugio. Después de cruzar una pasarela y el barranco de Petrechema, el camino se desvía hacia la derecha para adentrarse poco a poco en el bosque. Es entonces cuando aparecen las primeras hayas y el suelo comienza a cubrirse de hojas.

Uno de los primeros puntos destacados del itinerario es el Achar del Caballo, un collado de roca caliza desde el que se abren bonitas vistas de algunas de las cumbres más altas del valle.

A partir de ahí, el sendero continúa por un trazado bastante llano, señalizado con marcas verdes y amarillas, que atraviesa grandes hayedos y permite contemplar algunos tejos centenarios.

El paisaje va alternando zonas boscosas con pequeñas praderas que durante los meses de verano sirven de pasto para el ganado. Tras algo más de una hora de caminata se alcanza el punto más alejado del recorrido.

Ruta circular al Bosque de Gamueta. Cima Norte

Desde allí, la ruta vuelve a introducirse en un hayedo y comienza un descenso más pronunciado junto al barranco de Gamueta.

Una pasarela permite cruzar el barranco y enlazar con una pista que conduce de nuevo hacia la carretera de acceso al refugio de Linza.

Durante este último tramo también es posible observar algún ejemplar de abeto blanco.

En total, completar esta ruta circular lleva aproximadamente 2 horas y 45 minutos.

Es una excursión especialmente recomendable para quienes quieren disfrutar de la naturaleza sin afrontar una jornada de alta montaña y, según la descripción del itinerario, también puede realizarse con niños.

De todas formas, en la montaña nunca hay que confiarse, y es mejor consultar el recorrido antes de lanzarse.

Llevar buen calzado, avituallamiento y controlar el reloj, pues en esta época del año oscurece pronto.