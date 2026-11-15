El mejor queso del mundo es aragonés: convence a los expertos y logra el oro con 32 puntos sobre 35

El mejor queso del mundo tiene sello aragonés.

En su sexta participación en los World Cheese Awards, Granja Perales ha obtenido en esta edición celebrada esta semana en Córdoba, su segundo oro y un total de 4 nuevas medallas.

La mayoría de sus trofeos hacen referencias a quesos de oveja madurados: tres de bronce y la mencionada medalla de oro.

El queso Viejo Granja Perales ha obtenido el mayor reconocimiento, una medalla de oro, con una valoración total de los jueces de 32 sobre 35 puntos, en línea con las puntuaciones obtenidas por los mejores quesos de esta edición.

Es un queso de leche cruda de oveja que Pastores madura durante 9 meses, con corteza natural cepillada con aceite de Oliva del Bajo Aragón. Destaca por su gran personalidad, conservando una textura jugosa, fina y compacta.

Posee un aroma penetrante, con notas a frutos secos tostados y, al degustarlo, va liberando paulatinamente toda su intensidad para prolongar el placer en boca.

Los tres quesos reconocidos con medalla de bronce en este popular certamen internacional anual de quesos han sido: el Semicurado de 3 meses y el Curado de 6 meses, así como el nuevo Queso del Amor Curado, que comercializa bajo la marca colectiva Queso de Teruel, de la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, y que puede adquirirse entero o la característica cuña denominada Corazón de Teruel.

Tabla quesos Granja Perales. Queso Perales de Alfambra.

Los World Cheese Awards tienen lugar cada año en un país diferente, celebrándose esta trigésimo octava edición en España. Los 271 expertos jueces internacionales han valorado y puntuado en directo 5.330 quesos de 45 países diferentes.

En las seis participaciones consecutivas de Pastores en este prestigioso concurso internacional, los quesos Granja Perales han obtenido ya un total de 22 medallas, destacando dos oros: para su Curado en 2025 y para el Viejo en 2026. Un reconocimiento a la apuesta clara del grupo cooperativo por los productos lácteos de máxima calidad.

Granja Perales

Los quesos madurados de oveja de Granja Perales están elaborados de manera artesanal, con leche cruda de las propias ovejas que Pastores tiene en sus instalaciones de Perales del Alfambra (Teruel).

Son quesos de pasta prensada con 2, 3, 6, 9 y 12 meses de maduración, con corteza natural cepillada con aceite de oliva del Bajo Aragón y sin conservantes.

Se presentan en dos formatos para la venta: la cuña, para libre servicio, y queso entero, para mostradores de charcutería y hostelería.

La primera de las referencias que se lanzó al mercado fue el queso fresco, elaborado con leche de oveja pasteurizada y que destaca por su sabor, textura y firmeza.

Que incluso puede cocinarse a la plancha o a la brasa. Se comercializa en pack individual de 250 gramos, con fácil cierre que amplía su consumo en casa, y en formato villalón de 1.600 gramos para el corte en mostradores de charcutería.

Tras 45 años de experiencia en el sector ovino, Pastores ha apostado por diversificar en un sector que no le es desconocido. La aplicación de su amplio conocimiento en manejo y alimentación natural de ovejas ha dado como resultado el principal valor de los productos lácteos de Pastores: la calidad nutricional y organoléptica de la leche de oveja con la que se producen sus quesos.

En Perales del Alfambra

Durante 2020 Pastores instaló en la localidad turolense de Perales del Alfambra una granja de ovino de leche que aglutina en una misma finca: granja con capacidad para más de 1.000 ovejas, nave de ordeño, lechería y quesería, además de otros edificios de servicios complementarios. Ya se han creado 9 nuevos puestos de trabajo con gente del pueblo y otros pueblos cercanos.

Perales del Alfambra es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes situado en la comarca Comunidad de Teruel, y muy cerca de Alfambra, donde la cooperativa ya cuenta con otras instalaciones: un centro de clasificación de corderos, una planta de alimentación integral RUM y una planta de clasificación de la lana obtenida en el esquileo.

En la provincia de Teruel Pastores cuenta también con otros centros de clasificación y cebo de corderos en Monreal del Campo, Alcañiz y Alba del Campo y oficinas en la capital desde las que se atiende a los más de 500 socios y clientes ganaderos de la provincia.

Este nuevo proyecto en Perales del Alfambra es un paso más en el compromiso de Pastores por el desarrollo del sector ovino y del medio rural aragonés donde viven sus 600 socios ganaderos.