Abre un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza: "Venimos desde Salou para aportar algo nuevo a la ciudad"

Zaragoza se prepara para la llegada de una nueva propuesta gastronómica que promete no dejar a nadie indiferente.

No solo por sus platos, pensados para todo tipo de comensales y bolsillos, sino por la experiencia que se ofrece al cliente desde el primer momento en el que se entra al local.

La luz, los olores y la distribución de todas las salas del Moss, ubicado en la plaza Sas, están pensadas para que recorras el restaurante de 500 metros cuadrados sin perderte ni un solo paso.

Nada más cruzar la puerta principal se ofrece al consumidor un primer coctel o bebida para abrir apetito antes de sentarse en la mesa.

Tras esta bienvenida por todo lo alto, toca bajar las escaleras donde el protagonista es un gran decorado que simula algo así como el Amazonas.

Y es que la decoración tampoco se queda atrás en el restaurante. Suelos de madera, papeles de lo más cosmopolitas y muebles estilo Mid-Century Modern que hacen del lugar un perfecto local neoyorkino, pero en el centro de Zaragoza.

Las luces

En la sala de abajo se crea el espacio perfecto para una buena comida. En este, lo más impresionante quizás son las luces que enfocan "justo lo que tienen que iluminar", mientras que el resto de la sala permanece en penumbra.

El menú tiene platos para todos los gustos. Según señalan a este diario desde el local, dejan como protagonista al producto de la tierra, aunque también hay otras opciones para que nadie se vaya a disgusto.

Así, la carta incorpora desde comida japonesa, pescado salvaje, carnes y tapas con precios asequibles.

Y, para terminar, se llega al bar de copas por otras escaleras distintas. Aquí el olor cambia, pasando a toques de madera y whisky ahumado que invitan "a otra cosa".

La carta de cócteles irá desde Aperol Spritz para refrescar las tardes, a un Bloody Mary para comenzar la noche después de una cena por todo lo alto.

Además, el local cuenta con distintos espacios que pueden convertirse en reservados en cada una de las salas, ofreciendo así una experiencia más tranquila para el que lo desee.

Nueve años en Salou

Moss llega a Zaragoza tras nueve años de éxito en Salou (Cataluña).

No es casualidad que sea en la capital de Aragón donde continúe su trayectoria pues, según señalan desde el propio restaurante, "muchos clientes del primer local eran de Zaragoza".

Prueba de ello es su lista de reservas, que alcanza ya las 320 sin abrir.

Poco o nada queda ya para que la ciudad pueda disfrutar la innovadora propuesta a partir del próximo 20 de noviembre.