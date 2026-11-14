El restaurante donde comer ternasco a reventar: tiene más de 100 años de historia y está en un pueblo de 900 habitantes

Cuando pensamos en hacer una escapada, lo habitual es imaginar grandes destinos y preparar la cartera para darse algún que otro capricho.

Sin embargo, Aragón esconde rincones que merecen mucho la pena. Y no hablamos del Pirineo, conocido por todos, sino de Teruel y, más concretamente, de la preciosa comarca del Matarraña.

Sus pueblos, sus rutas y, por supuesto, su gastronomía son motivos más que suficientes para coger el coche y disfrutar de una escapada de fin de semana o incluso de un viaje exprés.

Entre sus propuestas gastronómicas hay un establecimiento que destaca especialmente por su buen hacer con el ternasco de Aragón. Hablamos de la Fonda Alcalá, situada en Calaceite, un restaurante que ha recibido una mención especial por su trabajo con este producto y que forma parte de la Guía Michelin.

A este reconocimiento se suma otros como el premio al ternasco de Aragón "más innovador", concedido por la IGP en una competición en la que participaron 72 aspirantes.

Qué esperar

Con más de 100 años de historia y cuatro generaciones a sus espaldas, la Fonda Alcalá mantiene intacta la filosofía de ofrecer una cocina noble, basada en la calidad de los productos de la tierra y en el respeto por la tradición.

Para empezar, su carta ofrece una amplia variedad de entrantes, con precios que oscilan entre los 14 y los 21 euros. Una selección perfecta para abrir boca y descubrir algunas de las propuestas de la casa.

Entre ellas destacan el tartar de gambas y tuétano de vaca a la brasa, los raviolis de pato y foie de Teruel, la tosta de panceta ibérica o las conocidas judías blancas de Beceite 'KM0', elaboradas con el sello propio del restaurante.

Pero si hay algo que merece especial atención, son sus platos principales. Aquí la carne adquiere todo el protagonismo, con opciones cuyos precios se sitúan entre los 19 y los 28 euros.

Uno de los grandes imprescindibles es el Ternasco de Aragón, cocinado durante 18 horas a baja temperatura (75 ºC), acompañado de una salsa elaborada con su propio jugo de cocción y un cremoso parmentier de patata.

Ternasco de la Fonda Alcalá. Google Reseñas.

La carta también incluye otras propuestas como perdiz, callos, longaniza, molleja de vaca y albóndigas guisadas con sepia de la costa mediterránea y parmentier de patata.

Y para quienes prefieren el pescado, también hay alternativas. Entre ellas, calamar relleno por 22 euros, bacalao a la brasa por 28 euros y pescado del día, cuyo precio conviene consultar en el restaurante.

Para poner el broche final a la comida, nada mejor que dejarse tentar por su carta de postres, con precios de entre 7 y 8 euros. Entre las opciones se encuentran clásicos como las torrijas, una buena elección para terminar la experiencia con buen sabor de boca.

Asimismo, para aquellos que deseen probar una experiencia cerrada, con primero, segundo y postre, pueden elegir alguno de sus tres menús, que abarcan de los 35 a los 90 euros.

Cómo llegar

La Fonda Alcalá se encuentra en el número 57 de la avenida de Cataluña, en Calaceite (Teruel).

Si el viaje comienza en Teruel capital, el trayecto es de aproximadamente dos horas en coche. Son unos 178 kilómetros por la N-420, en dirección a Tarragona.

Por su parte, quienes salgan desde Zaragoza tendrán un recorrido algo más corto con aproximadamente una hora y 45 minutos por la Autovía del Ebro, con una distancia de unos 138 kilómetros.

En definitiva, uno de esos restaurantes que poner en el mapa si tienes pensado visitar el Matarraña.