Imagen de Adriana López durante la grabación del último episodio de "La Tartería". Adriana López.

Adriana (19), la zaragozana que triunfa con su videopodcast 'La Tartería': "Quiero dar voz al talento joven aragonés"

Desde muy pequeñita Adriana siempre ha tenido una pasión por contar historias, pero no fue hasta hace tres años cuando tuvo la iniciativa de lanzarse a crear una cuenta en redes sociales para publicar sus textos y poemas, tanto en formato texto como en reels.

Sin embargo, las redes sociales se le quedaban cortas a la hora de contar historias más largas, por lo que entre mayo y junio apostó por crear un videopodcast y tener la posibilidad de colaborar con otras personas y atraer a públicos diversos.

“Los vídeos largos te hacen conectar un poco más con la persona que hay al otro lado de la pantalla y, si además ves a la persona que está hablando, conectas más todavía”, explica.

El videopodcast se llama 'La Tartería' y cuenta con diez episodios.

Estos se realizan en distintos parques de la ciudad, en formato picnic, de manera que los invitados, que son emprendedores jóvenes aragoneses con proyectos creativos, comen una tarta mientras charlan con Adriana.

“En cada episodio hay una tarta distinta”, cuenta.

Actualmente tiene 19 años y estudia periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego.

“Es una carrera en la que lo que más cuenta es la experiencia”, afirma, por lo que crear este proyecto le ayuda a ganar experiencia profesional. Además, la joven se encarga de todo el proceso, desde la preproducción, hasta las grabaciones y ediciones de todos los episodios.

Para dar aún más visibilidad a diferentes locales de la tierra, las tartas son de distintos comercios locales, aunque la joven también se ha atrevido con la cocina.

“Yo hice una de las tartas de chocolate y también recurrí a mi prima para la tarta de queso porque le sale increíble", dice la joven.

El objetivo del videopodcast es dar voz a personas que quizá todavía no han llegado a todo el mundo y acercar al público perfiles de distintos ámbitos para que puedan nutrirse de ellos y conocer sus historias.

“En Aragón hay mucho talento joven que merece ser escuchado y reconocido”, asegura.

Aunque de todos los invitados ha sacado algo, la invitada que más le ha sorprendido ha sido Carla Rivas.

“Carla y yo fluimos tan bien que la conversación nos llevó a otros temas muy interesantes”, explica Adriana, que considera que su historia es muy inspiradora.

Pero si se tuviera que quedar con uno de los diez episodios, elegiría sin duda el de Marta Peláez: “Es el episodio que más me ha marcado de la temporada y aprovecho para mandarle un abrazo”.

"La Tartería" con Marta Peláez. María R. Jiménez

Entre las entrevistas que se han quedado pendientes, Adriana reconoce que le habría encantado contar con Teresa Sanz, creadora de contenido que considera inspiradora por las actividades culturales y relacionadas con la lectura que promueve.

De hecho, llegó a hablar con ella, aunque finalmente no pudieron cerrar el encuentro. “Me encantaría que se diese para otro momento”, reconoce.

Último episodio

Para el último programa de la temporada, Adriana ha preparado un episodio con dos invitados especiales como cierre que darán un toque de humor.

'La Tartería' contará con Juan Moneo y Laura Mateo, de 'Desvergonzaus' y está grabado en la Zona Joven La Azucarera, un escenario atípico en el programa.

Los espectadores tendrán disponible el vídeo este domingo a partir de las 20.00 horas.

Una vez finalizada esta temporada, Adriana hace un balance muy positivo de los diez episodios.

Reconoce que al principio tenía dudas sobre la acogida que podría tener el proyecto, pero asegura que las expectativas se han superado.

También destaca el apoyo que ha recibido por parte de los invitados y de las personas que han seguido el videopodcast.

“Me he sentido muy acogida y muy apoyada. Estoy muy satisfecha”, asegura.

Sacar adelante los diez episodios tampoco ha sido sencillo.

El tiempo invertido en preparar el contenido y editarlo ha supuesto un esfuerzo que, en algunos momentos, le ha hecho preguntarse si merecía la pena continuar.

Sin embargo, ahora que ha llegado al final, tiene clara la respuesta: “Ha merecido la pena, estoy muy contenta y no me arrepiento de nada de haber luchado hasta el final por el proyecto”, afirma.

Para ella, haber conseguido completar esta primera temporada supone también un reconocimiento personal y una motivación para seguir creciendo.

De cara a la próxima temporada, a la joven le gustaría incorporar dinámicas diferentes y dar cabida a perfiles de otros sectores.

Entre ellos, destaca su interés por entrevistar a personas del mundo de la música como Juanjo Bona y la cantante ELEM.

A largo plazo, sueña con que 'La Tartería' siga creciendo y se convierta en un espacio de encuentro para creadores y emprendedores.

Incluso imagina que algún día pueda tener un local propio en el que organizar talleres de tartas, cerámica, costura o poesía.

Por ahora, su objetivo es seguir dando voz a quienes tienen algo que contar y demostrar que, con iniciativa, también se pueden crear oportunidades desde joven.