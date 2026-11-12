El pueblo más bonito de España ideal para recorrer a pie y conocer su casco amurallado declarado Conjunto Histórico

Hay pueblos que parecen diseñados para una postal y Albarracín es uno de ellos.

Esta localidad de Teruel, famosa por el característico color rojizo de sus casas, vuelve a estar en el punto de mira de los viajeros.

Esta vez, por un motivo muy especial: quiere convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Navidad de 2026 gracias al concurso de Ferrero Rocher.

El municipio turolense ya ha superado la primera fase de "Juntos Brillamos Más", en la que se impuso a Daroca, y se ha convertido en el representante de Aragón en la competición nacional.

Ahora se enfrenta a otros 16 pueblos para conseguir la espectacular iluminación dorada con la que la marca adorna cada año la localidad ganadora.

La votación de esta segunda ronda está abierta hasta el 30 de noviembre. Después, los cinco semifinalistas se conocerán el día 30 y los dos finalistas, el 13 de diciembre. El ganador se anunciará el 14 de diciembre.

Quienes quieran apoyar al pueblo aragonés pueden hacerlo a través de la web oficial de Ferrero Rocher.

Albarracín

Más allá de la competición navideña, Albarracín tiene motivos de sobra para organizar una escapada.

Su silueta es inconfundible: un conjunto de casas de tonos rojizos que se encaraman sobre un promontorio rodeado por un meandro del río Guadalaviar.

Albarracín. iStock

Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Conserva un trazado medieval de calles estrechas, escaleras, pasadizos y balcones de madera.

A medida que se recorre el municipio aparecen rincones que parecen haberse quedado en otra época, con fachadas que se adaptan a la roca y construcciones que aprovechan cada desnivel del terreno.

Uno de sus grandes símbolos es el recinto amurallado, que asciende por la ladera hasta la Torre del Andador.

Albarracín E.E

Recorrer sus murallas permite contemplar unas vistas espectaculares de los tejados rojizos y del paisaje que rodea la localidad.

Tampoco faltan las visitas culturales. La Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal y el antiguo alcázar islámico forman parte de un patrimonio que explica la importancia histórica de esta villa turolense.

Un destino económico

Albarracín también ha llamado la atención fuera de Aragón por sus posibilidades para organizar una escapada sin gastar demasiado.

En diciembre de 2023, la revista Esquire lo incluyó en su selección de los cuatro pueblos bonitos y económicos de España para pasar la Nochevieja.

Albarracín nevado. Ferrero Rocher

En aquel artículo señalaba que era posible encontrar una habitación doble para dos noches por unos 200 euros.

Una referencia que demuestra que el municipio también puede ser una alternativa para quienes buscan despedir el año fuera de casa, aunque los precios actuales dependerán de las fechas y la disponibilidad.

Y es que noviembre y diciembre son buenos meses para descubrir otra cara de Albarracín.

El frío invita a recorrer sus calles con calma, detenerse en sus miradores y disfrutar de la gastronomía turolense antes de regresar a casa.

Este año, además, sus vecinos tienen un motivo añadido para mirar hacia la Navidad: conseguir que Albarracín brille como nunca.