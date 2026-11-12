Abren tres nuevos supermercados de esta conocida marca en Zaragoza: ofertas y promociones

ALDI ha inaugurado hoy su primera tienda en el centro de Zaragoza, ubicada en el Paseo María Agustín, 40, junto a la plaza de toros de la capital aragonesa.

El nuevo establecimiento cuenta con más de 1.100 m² de sala de ventas y un equipo formado por 15 trabajadores y trabajadoras.

Además, la compañía abrirá dos tiendas más en la provincia antes de despedir el año: el próximo 25 de noviembre en Utebo; y el 2 de diciembre, en el barrio de Parque Venecia.

Nuevo ALDI en la Plaza de Toros, Zaragoza. ALDI

El supermercado de Utebo está ubicado junto a la Urbanización Torreblanca; y del barrio de Parque Venecia, en la Avenida Tiziano, 6 (esquina con Avenida Policía Local).

Las tres tiendas abrirán de 9.00 a 21.30h de lunes a sábado.

Con estas tres aperturas en menos de un mes, ALDI rozará los 10 supermercados y superará los 100 trabajadores en Aragón.

Esta red consolida la presencia de la cadena en el territorio, donde ya opera supermercados en la ciudad de Teruel, los municipios de Barbastro (Huesca), Monzón (Huesca), Calatayud (Zaragoza), y los barrios Valdespartera y Marqués de la Cadena de la ciudad de Zaragoza.

Nuevo ALDI

"Nuestro objetivo es seguir acercando vías de ahorro a cada vez más familias aragonesas a través de un surtido de gran calidad al precio más bajo posible. La apertura en Paseo María Agustín marca un hito muy relevante para nosotros al situarnos, por primera vez, en el corazón neurálgico de la capital, y unido a las próximas aperturas en Utebo y Parque Venecia, consolidamos nuestro compromiso con el tejido empresarial de la región”, destaca Alejandro Núñez, responsable de Expansión de ALDI en la zona.

Con motivo de la inauguración en Paseo María Agustín, los vecinos de Zaragoza pueden disfrutar de ofertas especiales y promociones en una cuidada selección de productos durante las primeras semanas, incluyendo referencias locales y de temporada.