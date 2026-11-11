El pueblo medieval más bonito de España ideal para recorrer a pie y conocer su casco histórico declarado Bien de Interés

Las ciudades grandes cuentan con un bus turístico que te lleva por todos lados, pero los pueblos se disfrutan caminando.

En la comarca del Campo de Daroca, encontramos Anento un pequeño pueblo ideal para pasear sin prisas y disfrutar del rural más auténtico.

Reúne calles estrechas, casas de piedra, construcciones medievales y un entorno natural que merece la pena conocer.

El pueblo es un destino perfecto para organizar una excursión o una escapada de fin de semana y cambiar por unas horas el ruido de la ciudad por la tranquilidad del medio rural.

A unos 85 kilómetros de Zaragoza capital, Anento cuenta con apenas un centenar de habitantes, pero tiene mucho que enseñar. En 2015 fue incluido en la famosa lista de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Anento (Zaragoza) Así es Aragón

Su casco urbano se adapta a una ladera de piedra rojiza y conserva ese trazado de origen medieval que hace que recorrerlo a pie sea parte de la experiencia.

Sus fachadas, balcones y pequeñas calles forman un conjunto con mucha personalidad, en el que merece la pena detenerse y mirar más allá de las fotografías.

Qué ver en Anento

Una de las primeras paradas puede ser el castillo de Anento, situado en la parte alta de la localidad.

Su origen se remonta al siglo XII, durante la época musulmana, aunque posteriormente fue restaurado y conserva elementos de distintas etapas históricas.

La fortaleza está reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento.

Aunque parte de su estructura se encuentra en ruinas, todavía pueden contemplarse restos de sus murallas y elementos defensivos.

Castillo de Anento. Carlos Roche. DGA

Además, su ubicación permite obtener una buena panorámica del municipio y del paisaje que lo rodea.

Otro de los lugares que merece una visita es la iglesia de San Blas, una construcción románica del siglo XIII que guarda un importante patrimonio artístico en su interior.

Entre sus elementos más destacados está el retablo mayor, una obra gótica del siglo XV realizada por el maestro Blasco de Grañén.

Está dedicado a San Blas, Santo Tomás de Becket y la Virgen de la Misericordia y es una de las piezas artísticas más relevantes de la localidad.

El templo también conserva elementos mudéjares y pinturas murales.

El Aguallueve

Pero Anento no solo merece la visita por su patrimonio histórico.

A pocos minutos caminando del casco urbano se encuentra el Aguallueve, uno de los parajes naturales más conocidos de la zona.

Aguallueve en Anento Ayuntamiento de Anento

Se trata de una formación en la que el agua se filtra y cae lentamente por una pared rocosa cubierta de musgo y vegetación.

El resultado es un rincón húmedo y verde que contrasta con los paisajes más secos que suelen asociarse a esta parte de Aragón.

El recorrido permite disfrutar del entorno natural y completar la visita al pueblo con un pequeño paseo fuera de sus calles.

Después de épocas de lluvia y durante la primavera, la vegetación y el agua ofrecen una de sus estampas más llamativas.

Anento es una de esas localidades que demuestran que no hace falta recorrer cientos de kilómetros para encontrar lugares con encanto.

Su patrimonio medieval, el castillo, la iglesia de San Blas y el paseo hasta el Aguallueve permiten organizar una escapada muy completa.