Cartel de la 1ª Feria Salud Campo de Belchite. Campo de Belchite.

El programa incluye talleres sanitarios, actividades deportivas y el estreno de la segunda edición del proyecto intergeneracional ‘Cuenta Conmigo’.

Llega la I Feria de Salud del Campo de Belchite para promover los hábitos de vida saludable y el bienestar

El Campo de Belchite celebrará el próximo sábado 14 de noviembre la primera edición de su Feria de Salud, una iniciativa comunitaria organizada bajo el lema ‘Enrédate sembrando activos’.

El encuentro, de acceso libre y gratuito para toda la población, se desarrollará entre las 08:30 y las 14:00 horas en las instalaciones de la antigua estación de autobuses de Belchite.

El objetivo de la jornada es fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables y generar un espacio de encuentro entre ciudadanía y profesionales.

Para ello, el evento cuenta con la implicación directa de personal sanitario, centros educativos, servicios comarcales y el tejido asociativo del territorio.

Un programa para todos

Las actividades comenzarán a las 08:30 horas con una marcha senderista de 5 kilómetros coordinada por el colectivo Senderistas de Belchite.

Tras la inauguración institucional a las 10:00 horas, la Asociación Sociocultural de Mujeres La Espiga ofrecerá un desayuno cardiosaludable para los asistentes.

A lo largo de la mañana se sucederán sesiones prácticas, charlas divulgativas y talleres participativos.

El programa es el siguiente:

08:30 h: Andada popular (5 km), a cargo de Senderistas de Belchite.

10:00 h: Inauguración oficial de la Feria.

10:15 h: Desayuno saludable, elaborado por la Asociación Sociocultural de Mujeres La Espiga Belchite.

10:45 h: Charla La sexualidad en la familia: educar, orientar y acompañar, impartida por Cruz Roja Española.

11:00 h: Sesión práctica de pilates, dinamizada por el Servicio Comarcal de Deportes.

11:30 h: Taller práctico de Primeros auxilios y RCP, con profesionales del Centro de Salud Campo de Belchite.

12:00 h: Conferencia ¿Cómo hacer que tus emociones sean tus aliadas?, organizada por los Servicios Sociales de la Comarca y la Asesoría de Bienestar Emocional del Instituto Aragonés de la Juventud (Gobierno de Aragón).

12:15 h: Sesión informativa sobre el Documento de Voluntades Anticipadas (Testamento vital: ¿qué es y cómo hacerlo?), a cargo del Centro de Salud.

12:30 h: Taller de agilidad y estimulación cognitiva, con el Servicio de Educación de Personas Adultas.

13:00 h: Taller de ayudas técnicas, propiocepción y equilibrio para personas mayores, dirigido por la Residencia Belchite de Fundación Rey Ardid.

13:00 h: Segundo turno del taller de Primeros auxilios y RCP.

13:30 h: Cierre festivo y clausura con la comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dulzaineros (Gigantes de Belchite y Asociación Bequ).

Uno de los hitos de la jornada tendrá lugar a las 12:00 horas con el arranque de la segunda edición de 'Cuenta Conmigo', un programa formativo impulsado por la Dirección General de Mayores del Gobierno de Aragón. La iniciativa busca tender puentes entre personas mayores y jóvenes a través de la educación financiera.

Diseñado por Alba Cortés Ortiz y Luis Ignacio Fernández Irigoyen, directores del Museo de la Economía, este proyecto emplea una metodología propia apoyada en piezas históricas, dinámicas de grupo y resolución de situaciones económicas cotidianas para estimular el aprendizaje mutuo en un entorno participativo.

Entidades locales

De forma paralela a las charlas, diversos colectivos dispondrán de puestos informativos y espacios dinámicos continuos:

- Colegio Belia y AMPA: Talleres de 'plato saludable' y actividades de karaoke infantil.

- Centro de Salud Campo de Belchite: Puntos de salud bucodental, técnicas de reanimación y un taller de macetas con materiales reciclados.

- Comarca Campo de Belchite: Áreas temáticas de Deportes, Juventud, Educación de Adultos y Servicios Sociales.

- Residencia Rey Ardid Belchite: Demostraciones de productos de apoyo y movilización asistida.

- Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI): Dinámica comunitaria de mapeo de activos en salud.

- Adecobel: Espacio divulgativo del Grupo de Acción Local.

Cartel de la Feria