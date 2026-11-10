Fachada de JYSK DepositPhotos / Mejora de calidad con IA

Venden en Jysk el banco de almacenaje más elegante y capaz del otoño: está disponible en 16,50 euros

Contar con un espacio de almacenaje extra en casa puede convertirse en toda una misión imposible, sobre todo en aquellas casas con niños pequeños, donde el desorden forma parte del día a día.

Por ello, conseguir uno de esos muebles con doble funcionalidad puede ayudar a "matar dos pájaros de un tiro".

Entre ellos destacan los bancos de almacenaje que, como su propio nombre indica, son espacios perfectos para sentarse y, a su vez, guardar todo tipo de enseres.

En este sentido, Jysk ha añadido a sus estanterías el banco de almacenaje Auning, disponible en 16,50 euros.

Ficha de producto de la cómoda Auning. JYSK

Características

Jysk vuelve a apostar por los muebles funcionales con este puf / banco de almacenaje, que combina un diseño elegante con un acabado en terciopelo de color arena oscuro.

Su estética sobria y su tonalidad neutra permiten integrarlo fácilmente en dormitorios, vestidores o recibidores de estilos modernos o tonos más claros.

Sin embargo, su atractivo no se queda únicamente en la decoración. Bajo el asiento esconde un espacio de almacenamiento en el que guardar mantas, cojines, ropa o pequeños objetos que suelen quedar desperdigados por casa, como las típicas zapatillas de casa o la videoconsola cogiendo polvo en un mueble del salón.

Con unas medidas de 76 centímetros de ancho, 38 de alto y 38 de profundidad, ofrece una superficie cómoda para sentarse o descalzarse.

Banco de almacenaje Auning. JYSK.

Asimismo, con una rebaja de 8,50 euros, puede comprarse un puf de almacenaje de tamaño más reducido, con un ancho y alto de 38 cm.

En lo que a características técnicas se refiere, está fabricado a base de espuma, fibra de madera y poliéster, y pesa apenas 5 kilos, por lo que resulta fácil de mover por una sola persona.

Además, su diseño plegable permite recogerlo cuando no se necesita y liberar espacio en la habitación.

Sin lugar a dudas, un banco auxiliar que suma asiento, almacenamiento y un toque de elegancia por tan sólo 16,50 euros.

Opiniones

Como suele decirse, no hay nada más efectivo que el boca a boca para garantizar el éxito de un producto.

En este sentido, las reseñas son el boca a boca del siglo XXI y, en lo que a este producto refiere, se llevan la palma.

El banco de almacenaje Auning cuenta con un 4.8 sobre 5 de valoración media y un total de 225 reseñas. Entre ellas, destacan comentarios de todo tipo, pero sobre todo aquellos que hacen referencia a su excelente calidad - precio.

"Un banco muy bonito, con mucha capacidad", comenta Ashley, mientras otro comprador señala "tiene mucha capacidad y por ese precio estoy muy contento con él".