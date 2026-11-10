María, diseñadora de interiores: "La decoración de nuestra casa influye en nuestra manera de pensar y actuar"

El interiorismo es un elemento fundamental a la hora de crear un hogar.

Contar con un decorador de interiores durante ese proceso permite garantizar que la inversión realizada no se pierda en errores técnicos, compras inadecuadas o rectificaciones sobre la marcha durante la obra.

"Cuando alguien contrata a un decorador es precisamente porque ya tiene un presupuesto y quiere acertar. No quiere ir probando para ver si se equivoca en una medida, en una tela o en un color. Un profesional te permite saber, antes de que alguien entre en tu casa, qué se va a hacer y cuánto va a costar. Y eso es claridad", asegura María Pía, diseñadora de interiores de BioInteriors.

Existen diferencias importantes entre planificar la decoración y comprar mobiliario con el asesoramiento de un profesional o hacerlo por cuenta propia.

"En una tienda de marca puedes estar pagando más por la firma que por la calidad. En cambio, un decorador te va a buscar algo que incluso puede ser de mayor calidad, más asequible y más coherente con el proyecto", explica la diseñadora.

En el ámbito del diseño residencial, se aprecia una clara evolución hacia espacios cálidos, duraderos y respetuosos con el bienestar de sus inquilinos. La cultura del plástico y de los acabados fríos o sintéticos pierde terreno frente a propuestas que reivindican la nobleza de las materias primas.

La elección de maderas de calidad, revestimientos libres de elementos nocivos y tejidos elaborados con fibras naturales constituye una de las principales apuestas para conseguir ambientes acogedores y atemporales.

"Estamos en un momento en el que se buscan materiales honestos. El tema de los plásticos ya no se lleva; ahora triunfan las maderas y los tejidos naturales. Cuanto más natural sea un acabado, siempre va a ser un acierto y, además, es algo que nunca va a pasar de moda", subraya Pía.

Distribución

En cuanto a la distribución de las viviendas, los clientes se alejan de las particiones excesivas del pasado y apuestan por ambientes más amplios y luminosos.

Una de las demandas más habituales en los inmuebles es conectar la cocina con el salón, ya sea mediante espacios completamente abiertos o a través de cerramientos y cristaleras que permiten el paso de la luz sin renunciar a la separación funcional.

"Se tiende a aprovechar al máximo los metros cuadrados de las viviendas y a crear espacios muy luminosos. No es minimalismo, pero hoy en día los clientes quieren espacios con más amplitud", señala la profesional.

Frente al minimalismo frío o extremo, las tendencias actuales recuperan elementos ornamentales tradicionales y los reinterpretan para dotar de personalidad a las viviendas.

"Vuelven las decoraciones muy trabajadas en cuanto a molduras y rodapiés fresados. No se trata de volver a un estilo clásico recargado ni de apostar por un minimalismo austero, sino de trabajar estos elementos de toda la vida de una forma más actual y moderna, dentro de combinaciones eclécticas y armónicas", explica Pía.

Otro de los pilares del interiorismo actual es la incorporación de piezas antiguas. Los muebles de madera bien ejecutados permiten recuperar todo su esplendor mediante procesos de restauración, retapizado o sustitución de barnices oscuros por acabados más claros.

"Un mueble antiguo bonito y bien hecho es algo para toda la vida. Conservar o recuperar piezas de calidad aporta al conjunto un valor especial de historia y de raíz", declara Pía.

En cuanto a la presencia del gotelé en las viviendas antiguas, la diseñadora se muestra contundente: "El gotelé quedó desfasado hace tres décadas. Su eliminación y el alisado completo de los paramentos resultan imprescindibles para garantizar la correcta colocación de los nuevos revestimientos".

Perfil de comprador

Cuando los propietarios deciden realizar una inversión importante en su vivienda, no buscan crear un espacio rígido o de exposición para impresionar a terceros, sino un entorno funcional, pensado para disfrutarlo en el día a día.

Así lo explica María Pía al hablar de las motivaciones de sus clientes:

"La gente busca seguridad en una buena inversión, que haya un profesional que les aconseje y sepa dónde merece la pena invertir. Después, busca armonía y practicidad para vivir el espacio. La gente se tiene que sentir vinculada a su hogar; estar en una mala casa puede ser tan negativo para la salud mental, física y emocional como una mala alimentación".

El perfil predominante entre los clientes que acuden a un estudio de decoración en Zaragoza no es el de una persona joven que acondiciona un apartamento provisional de una o dos habitaciones, sino el de familias y parejas que afrontan la reforma o decoración de la que será su vivienda definitiva.

"Muchas veces empiezas comprándote una casa cuando eres joven, un apartamento o una vivienda de dos habitaciones, y cuando decides invertir en decoración es porque ya se trata de viviendas definitivas de tres, cuatro o cinco dormitorios", relata Pía.

Biointeriorismo

La vertiente especializada del biointeriorismo nace en dos corrientes fundamentales nacidas en Alemania, la bioconstrucción, surgida a finales de los años setenta, y el estándar de eficiencia energética Passivhaus, desarrollado a principios de los años ochenta.

Tal como contextualiza María Pía, la bioconstrucción surgió como respuesta a la proliferación de materiales sintéticos adulterados en la edificación, un fenómeno que dio lugar al denominado "síndrome del edificio enfermo", caracterizado por ambientes interiores nocivos para el ser humano.

Por su parte, el estándar Passivhaus nació ante la necesidad de reducir la demanda energética destinada a la climatización de las viviendas.

El biointeriorismo traslada estos principios al ámbito más íntimo del hogar. Para ello, analiza de forma exhaustiva la inocuidad de pinturas, barnices, adhesivos y materiales textiles, con el objetivo de garantizar que el ambiente interior no contamine ni perjudique la salud de sus habitantes.

Más allá de las modas o del valor inmobiliario de una propiedad, el interiorismo concebido desde la perspectiva de la salud ambiental pone el foco en el impacto que el entorno físico ejerce sobre el equilibrio mental y emocional de las personas.

Un ambiente doméstico recargado de sustancias sintéticas, mal distribuido o carente de una iluminación adecuada puede generar efectos perjudiciales para el organismo. Invertir en el propio hogar es, en última instancia, cuidar del proyecto de vida familiar.

La diseñadora del estudio BioInteriors resume el sentido más profundo de su profesión: "La gente es cada vez más consciente de que los entornos en los que vivimos influyen de una manera increíble en nuestra forma de ser y de pensar. Al final, el hogar es el suelo donde estás sembrado para florecer".