Jorge, el discípulo de Eva Arguiñano que se ha convertido en el único panadero de un pueblo con 3.000 habitantes

El talento aragonés es uno de los grandes motivos de orgullo de la comunidad.

Y, en el mundo de la gastronomía y la pastelería, uno de los nombres que merece especial reconocimiento es el de Jorge Carlos Lanuza.

Este joven talento, nacido en Híjar, cuenta con una notable trayectoria en algunas de las cocinas más prestigiosas del país.

A día de hoy, su talento y experiencia pueden disfrutarse en la provincia de Zaragoza, concretamente en 'Camín Postrería', un obrador de alta pastelería artesanal.

El pasado 27 de junio se inauguró oficialmente este obrador en San Mateo de Gállego cuyo nombre, que significa "camino" en fabla aragonesa, rinde homenaje tanto a la trayectoria profesional del repostero como a la evolución de su oficio.

Desde su apertura, el establecimiento ha satisfecho la oferta gastronómica de dulces a la localidad y ha recibido una acogida muy positiva por parte de vecinos y visitantes de la comarca.

"Ha tenido desde el minuto cero una aceptación brutal. Yo creo que por la necesidad que había en toda esa zona de algo artesano", confiesa Jorge Lanuza, propietario de 'Camín Postrería'.

Tras residir en Zaragoza, Madrid y Barcelona, Lanuza y su pareja tenían claro que querían establecerse en la provincia de Zaragoza y poner en marcha un proyecto propio.

Sin embargo, durante dos años buscaron sin éxito un local en la capital aragonesa, donde las elevadas inversiones y las dificultades con las licencias urbanísticas complicaban sus planes, hasta que llegó la oportunidad gracias a la familia.

Una hermana de su pareja, residente en San Mateo de Gállego desde hacía 22 años, les alertó del cierre de un despacho de pan de la localidad y de la escasa oferta de pastelería artesana en los municipios cercanos.

A esta circunstancia se sumó un cambio personal que terminó de impulsar la decisión.

"A veces la vida te empuja a tu destino. Estábamos viviendo desde hace seis años en Zaragoza en un piso y nos dijeron que ese piso lo vendían, que nos teníamos que marchar. Por eso digo que te va empujando hacia un sitio y dices: "¿A ver qué hacemos? Vamos con todo y nos la jugamos" explica el chef pastelero.

Propietarios de 'Camín Postrería' Jorge Lanuza

La cuñada de Jorge les planteó entonces una realidad que podía convertirse en una oportunidad de negocio: "Chicos, cierran la única panadería que hay. Nos quedamos sin pan, pero ya no sin pan y sin pastelería. Es que en Zuera, que es un pueblo muy grande al lado de San Mateo, no hay nada, y en Villanueva de Gállego tampoco hay nada. Si queréis valorar el nicho de mercado que hay aquí", señala la cuñada.

Ante la posibilidad de cubrir esa carencia en toda la comarca, la pareja decidió estudiar seriamente el proyecto: "Nos pusimos todas las cartas encima de la mesa para ver si estábamos seguros. Jorge estaba super convencido", confiesa Sara, pareja del chef y responsable de la gestión y comunicación del proyecto.

Así fue como el talento formado en algunos de los grandes referentes de la gastronomía nacional encontró su lugar en un municipio de poco más de 3.000 habitantes.

Detrás de 'Camín Postrería' hay años de formación, esfuerzo y aprendizaje junto a algunos de los profesionales más reconocidos del sector, entre ellos Diego Guerrero y Eva Arguiñano.

El camino de Jorge Lanuza hacia la pastelería no fue, sin embargo, una decisión inmediata. Comenzó estudiando Ciencias Químicas y llegó hasta cuarto curso.

Su pasión por la cocina, cultivada desde pequeño gracias a sus abuelas, terminó llevándole a dar un giro decisivo a su vida. Por ello, con el respaldo de su familia, ingresó en la escuela de cocina de Karlos Arguiñano, donde cursó dos años de estudios y un máster.

Fue allí donde el turolense descubrió su verdadera vocación por el mundo dulce, de la mano de Eva Arguiñano: "Fue mi mentora en la pastelería, la persona que me encendió la chispa por el mundo dulce. Con ella trabajé mano a mano, codo con codo, en los sets de televisión, no solo como estudiante, sino como técnico y compañero de equipo", recuerda Lanuza.

Su formación continuó en algunos de los restaurantes más prestigiosos del país, entre ellos Arzak O, El Celler de Can Roca. Posteriormente, dio un importante salto profesional al incorporarse a Dstage el restaurante madrileño del chef Diego Guerrero, donde lideró durante seis años el laboratorio de I+D y la división de eventos del establecimiento, reconocido con dos estrellas Michelin.

"Junto a Diego Guerrero desarrollamos el departamento de I+D de Dstage. Estuve muchos años trabajando con él. Es la persona a la que más agradecido estoy por todo lo que sé y por la confianza que depositó en mí", señala el repostero.

Después de esta etapa en Madrid, también pasó algo más de dos años asesorando y colaborando con restaurantes y obradores. Una experiencia que reforzó su deseo de emprender y de centrarse en aquello que más le apasionaba, el pan y la pastelería.

"Siempre he tenido muy claro que lo que más me apasionaba dentro de la cocina era la partida dulce. Tras mi etapa en Madrid y esos años asesorando, entre otros, la creación de panadería y postres para el grupo Ultramarinos Marín en Barcelona, me entró con más fuerza el gusanillo de tener algo propio, del pan y del dulce, y de regresar a Zaragoza" explica Lanuza.

Conoce 'Camín Postrería'

La filosofía de 'Camín Postrería' se basa en el cuidado del producto, la elaboración artesanal y el uso de materias primas de primera calidad.

Trabajar sobre las bases de las elaboraciones clásicas, adaptándolas a los gustos de hoy en dia. Conseguir que 'Camin' llegue a ser como un archivo vivo de la pastelería.

Su vitrina reúne una propuesta que combina productos de alta pastelería con propuestas de temporada y elaboraciones propias.

Entre sus especialidades destaca el hojaldre, acompañado de propuestas como el nudo de canela escandinavo con un toque de almendra. También tienen protagonismo las creaciones elaboradas con fruta de temporada, como albaricoque, pera, manzana, calabaza y Melocotón de Calanda con Denominación de Origen.

Para conseguir estos resultados, el obrador trabaja con ingredientes de máxima calidad, entre ellos huevos ecológicos, harinas aragonesas y mantequilla importada de Normandía.

Otro de los productos que ha despertado un especial interés entre los clientes es su pan de masa madre, disponible exclusivamente los fines de semana. Su éxito ha conseguido atraer incluso a clientes de Zaragoza capital.

"Es increíble, hay gente que viene de Zaragoza de propio a por el pan el fin de semana. Viene gente y se lleva las hogazas de tres en tres para tener en casa un pan artesanal de verdad", cuenta Jorge Lanuza.

El chef de San Mateo de Gállego Jorge Lanuza

Con la mirada puesta en los próximos meses, los responsables de 'Camín Postrería' afrontan el futuro con ilusión, pero también con prudencia. Su intención es seguir creciendo sin renunciar a la filosofía artesanal que ha definido el proyecto desde sus comienzos.

Entre sus próximos objetivos figura la puesta en marcha de un sistema de encargos los viernes por la tarde, pensado tanto para abastecer a los vecinos de la zona como a los viajeros que se dirigen hacia las estaciones de esquí del Pirineo aragonés.

A medio y largo plazo, tampoco descartan ampliar la plantilla del obrador y dar el salto a Zaragoza capital. De hecho, abrir un pequeño establecimiento en el centro de la ciudad es uno de sus grandes deseos.

"Nuestra carta a los Reyes Magos sería tener una tiendita cerca de la plaza de los Sitios en Zaragoza, produciendo todo en San Mateo de Gállego. Pero sobre todo queremos dar pasos pequeños pero seguros, ir poquito a poco y sin ínfulas de grandes cosas, manteniendo la misma calidad que hasta ahora", confiesa Sara, pareja de Jorge.

Por el momento, 'Camín Postrería' continúa construyendo su camino desde San Mateo de Gállego. Un proyecto que une la experiencia adquirida en algunas de las grandes cocinas del país con el deseo de recuperar y acercar la pastelería y la panadería artesanas al entorno rural aragonés.