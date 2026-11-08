El alcalde repasa su gestión al frente de Barbastro y los retos de la ciudad ante las elecciones de 2027.

Fernando Torres, alcalde de Barbastro: "La vivienda es la principal preocupación y el centro de nuestra agenda"

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, repasa los principales hitos de su gestión desde que llegó al Ayuntamiento en 2019, con el desbloqueo de proyectos industriales y urbanísticos, el impulso a la vivienda y la mejora de los servicios municipales.

A menos de un año de que lleguen las elecciones de 2027, Fernando Torres aborda también los retos pendientes de la ciudad y su disposición a optar a un nuevo mandato.

Cuando llegó a la Alcaldía en 2019, ¿qué Barbastro se encontró y cuáles considera que son los principales cambios que ha conseguido impulsar desde entonces?

En 2019 asumimos el mandato tras dos décadas de un mismo gobierno, encontrando una ciudad con un gran potencial, pero aquejada de una evidente parálisis administrativa, debido en gran parte al escaso personal que había en el ayuntamiento.

El principal cambio ha sido dinamizar la gestión municipal. De los 118 trabajadores en el ayuntamiento que nos encontramos en junio de 2019, hemos pasado a los 152 de la actualidad. Una ampliación de personal en todas las áreas que, aunque todavía insuficiente, se va acercando a las cifras de otras ciudades aragonesas de similar tamaño.

Además, se han conseguido hitos tan importantes como subastar unas parcelas industriales en el Polígono Valle del Cinca, de 16 hectáreas, que se adquirieron en 2007/2008 y que no se había hecho nada. La venta de las mismas, por 2,5 millones de euros a una empresa, garantiza el desarrollo industrial y la creación de empleo.

Otro de los temas patrimoniales que estaban paralizados era la compra del Colegio que la orden Escolapia tiene en la ciudad. La compra se realizó el pasado año y supondrá que los Escolapios hagan un nuevo colegio y que el ayuntamiento centralice todas sus oficinas en la Plaza de la Constitución.

Durante su mandato ha logrado desbloquear proyectos que llevaban años paralizados. ¿Qué ha cambiado en la gestión municipal para que estas iniciativas puedan salir adelante y qué asuntos siguen pendientes?

El cambio fundamental ha sido aplicar una política basada en la gestión, la eficiencia técnica y la cooperación institucional y, para ello, había que dotar al ayuntamiento con más personal y, sobre todo, en las áreas y puestos de más responsabilidad.

Tratamos de dar más agilidad a los más importantes, como el de Hacienda, y eso nos ha permitido aprobar los presupuestos más altos de la historia de la ciudad.

No obstante, quedan asuntos pendientes que requieren un seguimiento continuo, como completar la recepción de infraestructuras pendientes en el Polígono Valle del Cinca, culminar las obras de mejora viaria en la ciudad y asegurar que las promociones de vivienda pública proyectadas agilicen sus plazos de licitación.

Barbastro es una ciudad de tamaño medio que presta servicios a buena parte de su comarca y cuenta con un importante tejido empresarial y agroalimentario. ¿Cómo puede aprovechar sus fortalezas para atraer actividad económica, generar empleo y consolidarse como motor de desarrollo de Aragón?

Nuestra ventaja radica en nuestra condición de capital del Somontano y en nuestra ubicación estratégica. Para consolidarnos como motor de desarrollo, la clave es dotar a las empresas de las condiciones necesarias para instalarse y crecer.

La aprobación de un nuevo suelo industrial blando, con 20.000 metros cuadrados, el desatasco de las parcelas del polígono industrial Valle del Cinca, todavía propiedad del SEPES, y los servicios que tiene nuestra ciudad hacen que ya sea un referente, junto a todo el eje oriental de nuestra provincia.

Uno de los retos de las ciudades medias es ofrecer oportunidades laborales, servicios y calidad de vida para evitar que los jóvenes se marchen. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Barbastro y qué papel desempeña el hospital en el futuro de la ciudad y de toda la comarca?

Fijar población joven exige un enfoque triple: empleo, vivienda accesible y servicios públicos garantizados.

La vivienda, como sabemos, es la principal preocupación de los españoles y más, de nuestros jóvenes. Por eso, estamos tratando de impulsar, junto al Gobierno de Aragón, a través del Plan Más Vivienda, vivienda pública con alquileres asequibles.

En este año ya se han concedido 127 licencias para la construcción de nuevas viviendas en diferentes zonas de la ciudad y se ha dotado de agua, gracias a la obra del anillo perimetral, con más de 600.000 euros de inversión, a una de las zonas con más proyección urbanística, en la que caben la construcción de 500 nuevas viviendas.

Por su parte, el Hospital de Barbastro es una pieza absolutamente indispensable. No es solo el garante de la salud de la mitad de la provincia de Huesca (más de 114.000 personas), sino también un motor de empleo cualificado, atracción de talento médico y estabilidad demográfica.

Un hospital fuerte y bien dotado hace que las familias elijan Barbastro como un lugar seguro y con futuro para desarrollar su vida.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, en su visita a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E.E

Barbastro ha dado pasos para desarrollar una nueva zona industrial de unos 20.000 metros cuadrados, después de dos décadas sin impulsar nuevo suelo de este tipo. ¿Qué oportunidades abre este proyecto para atraer empresas y crear empleo, y qué ha impedido disponer de más suelo industrial durante tantos años?

El desbloqueo del área 52C en la Avenida Pirineos, con sus 20.000 metros cuadrados y unas 22 parcelas previstas, pone fin a años de inacción industrial. Abre la puerta a la llegada de pymes e industrias limpias que antes debían buscar otras ubicaciones por falta de espacio.

Para garantizar su éxito, el ayuntamiento de Barbastro, además de haber agilizado todos los trámites administrativos, forma parte de la junta de compensación y asumirá el coste de una rotonda valorada en 242.000 euros.

¿Qué impidió durante tantos años que no se avanzara?

Pues lo que se nos trasladó por parte de los propietarios fue una falta de comunicación con la parte política y las excesivas trabas burocráticas que se les indicaba.

Hemos demostrado que, escuchando, acompañando y ayudando a la iniciativa privada, los proyectos urbanísticos sí salen adelante.

El vino, la gastronomía, la Semana Santa y eventos como El Festival Vino Somontano sitúan a Barbastro como destino turístico nacional. ¿Cómo puede la ciudad aprovechar estos recursos para atraer más visitantes, aumentar las pernoctaciones y generar actividad económica durante todo el año?

Nuestra estrategia turística se basa en la desestacionalización, la variedad y la excelencia.

Y haciendo un breve resumen recomendaría: la Feria de la Candelera (feria más antigua de Aragón), el 2 de febrero, la Fiesta del Crespillo en marzo (Fiesta de Interés Turístico de Aragón), nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional en abril, el Certamen Literario Barbitania en mayo, las fiestas de San Ramón en junio, el Festival de música Polifonik Sound en julio, el Festival Vino del Somontano en agosto, las fiestas patronales en septiembre, Motastro en octubre, la Supercopa de España de Judo y el ciclo CatanDO Somontano en noviembre y las fiestas navideñas en diciembre.

Para aumentar las pernoctaciones, estamos potenciando el turismo enológico, gastronómico y de pequeños y medianos congresos y ferias.

Tenemos unas extraordinarias instalaciones que nos permiten organizar eventos de gran nivel y conseguir que el visitante profesional que acude entre semana se aloje en Barbastro y descubra nuestro excepcional comercio y también su fabulosa hostelería.

El Ayuntamiento ha impulsado actuaciones urbanísticas que permitirían desarrollar más de 700 viviendas, entre ellas el desbloqueo de Campo Escolapios y la reactivación del Área 71. ¿Cuándo podrán materializarse estas promociones y qué otras medidas está impulsando el Consistorio para facilitar el acceso a la vivienda?

Hemos situado la vivienda en el centro de la agenda de desarrollo urbano con más de 700 viviendas en el horizonte.

Campo Escolapios es la mayor reserva de suelo de la ciudad, con capacidad para unas 500 viviendas. El Ayuntamiento ha garantizado el suministro de agua mediante las obras del Anillo Perimetral, reactivando una urbanización que llevaba siete años terminada pero inutilizada por falta de servicios básicos. Las primeras edificaciones se proyectan a medio plazo.

En cuanto a Área 71 (Bellavista-San Ramón) hemos reactivado su tramitación enviando el expediente al INAGA para su evaluación ambiental estratégica, que permitirá acoger 73 viviendas unifamiliares, de las cuales 32 serán protegidas (VPO).

Ya se han concedido licencias directas para la edificación de 127 viviendas, y estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de Aragón, contemplando la próxima licitación del Lote 4 del Plan Regional para construir 27 viviendas de alquiler asequible en parcelas municipales de Barbastro.

Barbastro cuenta con una programación cultural y deportiva consolidada, además de ferias como FERMA y congresos profesionales. ¿Qué papel desempeñan estas actividades en la calidad de vida de los vecinos y qué retorno económico espera obtener la ciudad de su apuesta por los eventos y la reforma del Centro de Congresos?

Estas actividades son parte fundamental del pulso social de Barbastro. Ofrecemos una agenda cultural variada y de calidad, mejorar las instalaciones deportivas, como la actual colocación de parquet del pabellón Ángel Orús (que nunca tuvo), o mantener vivas y operativamente activas ferias históricas, impacta directamente en la economía de la ciudad.

En el plano económico, sólo en deportes, se han invertido más de 2,5 millones de euros en creación y mejoras de instalaciones deportivas y ahora, antes de final de año, vamos a tener el proyecto definitivo para una reforma total de todo el complejo del Municipal de los Deportes.

La nueva biblioteca municipal, ubicada en el emblemático y centenario edificio de Almacenes de San Pedro, va a ser una realidad con su próxima inauguración en el mes de diciembre y donde se han invertido un total de 2.482.000 euros.

En el recinto ferial se han invertido en estos tres últimos años, 302.000 euros en mejoras del recinto y, en el Centro de Congresos, estos años se han invertido 217.000 euros en mejoras de los equipos técnicos. En la actualidad, está en licitación el reacondicionamiento integral de las cubiertas del Palacio de Congresos, con un presupuesto de 266.362,31 euros.

Estos edificios son un motor económico: cada jornada, obra de teatro o feria sectorial atrae a visitantes que generan un retorno directo en la hostelería, los hoteles y los comercios locales, dinamizando de manera constante el sector servicios de la ciudad.

Ha gobernado con distintas fórmulas de coalición y en un contexto de polarización política. ¿Cuál ha sido la negociación más difícil durante este mandato y cómo han influido los pactos, la relación con la oposición y la política nacional en la gestión de Barbastro?

Gobernar en minoría o mediante coaliciones exige un ejercicio diario de mucha paciencia, diálogo y generosidad política.

Una de las negociaciones más complejas es, invariablemente, la aprobación de los presupuestos municipales, como el alcanzado entre el PP y Vox para sacar adelante las cuentas más altas de la historia de Barbastro frente al voto en contra del PSOE.

Aunque el ruido de la política nacional a veces se traslada al salón de plenos y genera debates de fuerte confrontación dialéctica, nuestro objetivo ha sido, desde el primer día, trabajar por nuestra ciudad y estar en escucha permanente con nuestros ciudadanos y sus asociaciones.

Dudo que, durante estos casi ocho años que llevo como alcalde, nadie, ni asociaciones ni ciudadanos, puedan decir que no ha podido hablar conmigo en persona para trasladarme sus quejas, inquietudes y propuestas.

Mi objetivo, y así se lo traslado a mis concejales, siempre ha sido que, antes que las siglas, debemos representar, defender y trabajar por el escudo de nuestra ciudad que representa con orgullo a todos los barbastrenses.

Queda menos de un año para las elecciones municipales de 2027. ¿Cuáles son los tres principales logros que destacaría de su gestión, qué le gustaría dejar resuelto antes de terminar el mandato y tiene intención de volver a presentarse?

Afrontamos este tramo final con la satisfacción del trabajo bien hecho, con proyectos consolidados y otros muy avanzados que vamos a confiar ver en marcha en los próximos meses.

Como logros de estos años me gustaría destacar la venta de las parcelas del polígono para desarrollar suelo industrial, la compra del edificio histórico del Colegio de Escolapios, la obra imprescindible del anillo perimetral del agua que permitirá el desarrollo de 500 viviendas, el nuevo Parque del Recuerdo y la nueva Biblioteca Municipal.

Por resolver antes de terminar, el proyecto de las Instalaciones Deportivas, la Depuradora del Polígono Valle del Cinca y la reurbanización del Paseo de los Valles.

Hace ocho años y, sin haber pertenecido nunca a un partido político, dije que sí a este proyecto por puro romanticismo. Porque pensé que sería bonito poder aportar mi granito de arena a mi ciudad, desde dentro del consistorio, sin pensar jamás que podríamos gobernar.

Los ciudadanos nos dieron su confianza y eso, y el juramento que hice ante la Constitución, lo llevo muy grabado en el corazón.

Hoy estoy motivado y con optimismo, tenemos experiencia (muy dura en el mandato pasado) y un proyecto de ciudad muy claro, sensato y objetivo para Barbastro.

Tengo ilusión gracias a los compañeros que me rodean, que además de desarrollar bien su trabajo son unas magníficas personas, y por supuesto, al extraordinario equipo técnico actual que hemos conseguido tener en nuestro ayuntamiento.

Si todo eso está alineado y, por supuesto, el partido al que represento así lo determina, seguiré adelante.