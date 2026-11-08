Ya entró en vigor: los trabajadores pueden hacer como máximo 80 horas extra al año de manera voluntaria

Las horas extra son uno de esos temas que más de una vez conviene evitar en una comida familiar en España.

Y es que generan opiniones enfrentadas. Mientras algunos las consideran una oportunidad para demostrar compromiso y crecer dentro de la empresa, otros las ven como una forma más de abuso laboral.

Lo cierto es que las cifras invitan a reflexionar.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan 6,43 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales 2,54 millones ni se pagan ni se compensan con tiempo de descanso.

Echar una mano de vez en cuando y alargar un poco la jornada no tiene por qué suponer un problema. La situación cambia cuando las horas extra se convierten en una práctica habitual o, peor aún, superan los límites establecidos por el Estatuto de los Trabajadores.

Límite

"El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año", impone el art. 35 del Estatuto.

Además, establece que "la prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo".

En la práctica, esto significa que un trabajador a jornada completa puede realizar una media de entre seis y siete horas extra al mes sin superar el límite anual.

No obstante, existe una excepción, y es que se pueden superar esas 80 horas cuando se realicen "para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes", explica la norma.

Eso sí, tanto las horas extra ordinarias como las que responden a estas situaciones excepcionales deben compensarse.

Compensación

Una de las fórmulas más habituales para compensar las horas extraordinarias es recibir una cantidad de dinero por el tiempo trabajado. Su importe suele estar regulado en los convenios colectivos.

Como referencia, el recargo económico puede situarse entre el 25 % y el 75 % sobre el valor de la hora ordinaria, aunque existen sectores en los que puede llegar a duplicarse.

Otra posibilidad es recuperar ese tiempo mediante descansos. En este caso, el Estatuto establece que "no se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización".

En la práctica, algunas empresas permiten a sus empleados adaptar sus horarios para recuperar progresivamente esas horas.

Además, conviene recordar que las horas extraordinarias también cotizan a la Seguridad Social, aunque su tratamiento puede variar en función de cómo se compensen.

El registro

Como dice el refranero popular, para que 'no te den gato por liebre', es importante llevar un control de la jornada laboral y, especialmente, de las horas extraordinarias que se realizan.

El propio Estatuto recoge esta obligación en su art. 35.5: "La jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones".

Este registro permite al trabajador comprobar cuántas horas adicionales ha realizado y qué compensación le corresponde.

Al mismo tiempo, ayuda a la empresa a llevar un control de la jornada y evitar posibles irregularidades en el pago o la compensación de estos periodos de trabajo.