Fachada de JYSK DepositPhotos / Mejora de calidad con IA

Ha llegado a Jysk el banco de almacenaje más elegante y espacioso: disponible en 4 colores y por menos de 100€

Contar con un espacio de almacenamiento extra en tu hogar nunca está de más.

Y más con aquellos muebles que cumplen una doble función, como un banco de almacenaje, que permite sentarse y, a la vez, guardar ropa u otros enseres en su interior.

Entre las opciones disponibles, destaca especialmente un modelo de JYSK por solo 99 euros. Una pieza de diseño elegante, disponible en varias versiones, que combina funcionalidad y estética para encajar en distintos rincones del hogar.

Ficha de producto del banco de almacenaje Badsted. JYSK

Características

Fabricado principalmente en tela y madera maciza, este banco combina materiales como espuma, contrachapado y poliéster para ofrecer una estructura resistente sin renunciar a un acabado acolchado y confortable.

Uno de sus grandes atractivos es la variedad de acabados disponibles. Puedes encontrarlo en azul oscuro, beige, verde oscuro y gris claro, todos ellos por el mismo precio, 99 euros.

Esta diversidad de colores permite elegir la versión que mejor encaje con la decoración de tu hogar. Aunque, si nos fijamos en las valoraciones de los compradores, hay una clara favorita.

La versión en gris claro acumula cerca de 500 opiniones y una valoración media de 4,8 sobre 5, según las reseñas de los clientes. Seguido, eso sí, de sus colores hermanos.

Color gris claro del banco de almacenaje Badsted. Jysk.

Otro de sus puntos fuertes son sus dimensiones compactas, que facilitan encontrarle un hueco en prácticamente cualquier estancia: desde un dormitorio o un vestidor hasta el recibidor o un pasillo.

En concreto, mide 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad. Unas dimensiones que permiten acomodar perfectamente a dos personas sentadas.

Además, pesa tan solo 12 kg, por lo que resulta fácil trasladarlo de una habitación a otra sin necesidad de ayuda.

En definitiva, el banco de almacenaje Badsted es una alternativa práctica para añadir un toque de elegancia al hogar y ganar espacio de almacenamiento sin renunciar a la comodidad.

Si quieres conocer todos los detalles del mueble Badsted, pincha aquí.

Política de envío y devolución

Aunque lo mejor es comprar siempre en tienda física, asesorado por un experto y comprobando en primera persona la calidad del producto, Jysk destaca por ofrecer una amplia gama de opciones de compra.

Una de las principales es la compra online, con precios de entrega que dependerán del volumen del artículo. También está disponible la opción 'Click and Collect', donde el usuario reserva la pieza online y la recoge en una de las tiendas Jysk más cercanas.

Por otro lado, en lo que a devoluciones se refiere, la cadena ofrece una política de devoluciones ilimitadas, sin límite de tiempo. Eso sí, presentando el ticket de compra y entregando el producto en perfectas condiciones.