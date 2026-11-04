Sebastián, abogado: "Tienes derecho a reducir o adaptar la jornada laboral sin que implique perder sueldo"

Una práctica bastante habitual entre las parejas con hijos es sentarse cada domingo a organizar la agenda de la semana.

El problema es que, muchas veces, la vorágine diaria acaba desestructurando rápidamente ese esquema inicial.

Ante los imprevistos, una de las soluciones más recurrentes sigue siendo recurrir a los abuelos para que cuiden de los pequeños mientras los padres cumplen con su jornada laboral.

Sin embargo, no siempre es necesario depender de terceros. El Estatuto de los Trabajadores reconoce una serie de derechos que permiten a los empleados por cuenta ajena adaptar sus horarios para facilitar la conciliación familiar.

Así lo explica Sebastián Ramírez, abogado laboralista conocido en redes sociales como @leyesconsebas, que lo resume así en uno de sus vídeos:

"Tienes derecho a reducir o adaptar la jornada laboral para cuidar de tu familia. Y mucho ojo, porque adaptar tu jornada laboral no implica que te tengan que reducir el salario".

Adaptar el horario

Esta posibilidad permite solicitar cambios en la distribución de la jornada siempre que respondan a las necesidades de conciliación del trabajador. Eso sí, la empresa puede valorar la viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta sus necesidades organizativas y productivas.

Para ilustrarlo, el abogado pone un ejemplo bastante cotidiano: "Una persona que se encuentra trabajando en turno de mañana y tiene que cambiarlo a turno de tarde porque tiene que llevar a su hijo a la escuela", cuenta.

En una situación así, podría solicitar el cambio de turno para atender sus responsabilidades familiares, siempre que la adaptación resulte viable y se tramite conforme a los requisitos legales.

Ahora bien, no todos los negocios tienen el mismo margen de maniobra. Hay actividades cuya organización y horarios de apertura pueden dificultar determinados cambios.

"Si estás en un negocio que solo abre de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, no existe esta posibilidad", explica.

Es el caso, por ejemplo, de panaderías, cafeterías cuya actividad se concentra en los desayunos o puestos en mercados de productos frescos, donde el horario de funcionamiento limita las alternativas disponibles.

Reducción de jornada

Otra opción es solicitar una reducción de jornada, que permite trabajar menos horas para dedicar más tiempo al cuidado de los hijos o familiares que lo necesiten.

A diferencia de la adaptación horaria, esta alternativa sí implica una disminución proporcional del salario.

"En estos casos sí que conllevan una reducción de salario, evidentemente", afirma el abogado.

Procedimiento

En cualquier caso, las empresas no pueden rechazar estas solicitudes sin más. Tanto las peticiones de adaptación como las de reducción de jornada deben valorarse y, cuando exista una negativa, esta debe estar debidamente justificada.

Según el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando no diga nada al respecto el convenio colectivo, el trabajador debe presentar una solicitud por escrito a su responsable.

Acto seguido, se abre un proceso de negociación que durará, como máximo, 15 días, presumiendo que se concede a falta de una respuesta motivada en este plazo.

Una vez valorada la solicitud, la empresa deberá trasladar su respuesta al trabajador por escrito. Puede dar luz verde a la petición, plantear una alternativa que permita conciliar o rechazarla.

Si opta por proponer otra solución o denegar la solicitud, tendrá que explicar por escrito los motivos que justifican su decisión.

En caso de que ambas partes no consigan alcanzar un acuerdo, será la jurisdicción social la encargada de resolver el conflicto.